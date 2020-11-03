Dia Nacional da Língua Portuguesa: leia um livro!

Colocar a leitura em dia é sempre uma excelente opção Crédito: Divulgação

No calendário do mês de novembro, o Dia Nacional da Língua Portuguesa permanece desconhecido para a maioria da população. Celebrado no dia 5, a data, instituída pela Lei nº 11.310, de 12 de junho de 2006, tem origem no projeto do senador Papaléo Paes e foi sancionada pelo presidente Lula.

O dia escolhido refere-se ao nascimento de Rui Barbosa (1849-1923), advogado, jornalista, político e membro fundador da Academia Brasileira de Letras. Falado por mais de 250 milhões pessoas, o português, como se sabe, chegou ao nosso território a partir da colonização e, hoje, além de Brasil e Portugal, é o idioma oficial de outros sete países.

A língua comum consolida a nação brasileira. Apesar das diferenças regionais, ela identifica e posiciona o país no mundo. É o símbolo maior, talvez o seu principal patrimônio imaterial. É fascinante, diversa e bonita, ou seja, um motivo de orgulho para seus falantes e, conforme estabelecido na legislação, merece ser festejada em todo o território nacional.

E a forma mais proveitosa de comemorar é lendo bons livros, de preferência de autores capixabas. É importante, ainda, promover a leitura e tentar despertar essa paixão em outras pessoas, em casa com a família, com amigos ou nas conversas do cotidiano. Para isso, nada melhor do que oferecer um exemplar de presente.

A leitura tem o poder de transformar realidades. Ela ajuda a adquirir informação, enriquece o vocabulário e a comunicação, desperta a criatividade, motiva e faz bem para a saúde mental. Enfim, resulta em benefícios fundamentais para todas as áreas da vida humana e é um hábito fácil de ser desenvolvido.

O livro, seja físico ou digital, oferece inúmeras possibilidades e proporciona experiências incríveis. E no mundo atual, em meio a tantas distrações fúteis, vale destacar que também existe literatura de qualidade disponível gratuitamente na internet. Sem falar que muitas obras impressas, incluindo aí as de editoras do Espírito Santo, são vendidas a preços bem acessíveis.