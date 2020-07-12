Flamengo e Fluminense dão o pontapé inicial no triste fim do Carioca 2020

Fluminense e Flamengo fazem o primeiro jogo da final do Carioca neste domingo (12) Crédito: Lucas Mercon/Fluminense FC

A análise com relação à qualidade técnica dos elencos e a expectativa para o jogo ficam em segundo plano, neste campeonato que para chegar ao jogo derradeiro precisou normalizar mortes em meio a uma pandemia, desrespeitar protocolos para que os jogadores pudessem treinar juntos e não exitar em passar por cima de quem pensasse diferente.

Tudo isso sob a justificativa de fazer a economia girar, de não ficar sem renda para pagar jogadores ou até mesmo levar entretenimento às pessoas que estão em casa e não suportam mais esse período de isolamento . Argumentos que só são justificáveis em um contexto que prioriza dinheiro e não vidas, infelizmente é nessa realidade que vivemos.

Mas o barulho não parou por aí. A MP, que sem dúvida apresenta um novo caminho aos clubes e pode vir realmente a ser uma solução para alguns , trouxe novos contornos obscuros ao já combalido campeonato. Entendimentos diferentes, disputas nos bastidores e, por último, até uma sutil tentativa de atravessar a própria determinação da medida provisória logo de quem tanto lutou por ela. Mas no fim, o recuo na manobra para evitar um constrangimento ainda maior.

Depois de tudo isso chegamos à final. Onde qualquer comentarista que tem acompanhado futebol nos últimos meses pode não errar ao dizer que o Flamengo tem muito mais recurso técnico e é favorito, mas um Fluminense organizado e com dedicação pode surpreender e chegar ao título. Um típico lugar-comum para um palpite de decisão.