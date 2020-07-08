Em testes antes da final, atleta do Flamengo é diagnosticado com Covid-19 e é afastado

Crédito: Reprodução/Twitter Oficial Flamengo

O Flamengo anunciou, na manhã desta quarta-feira, que um dos atletas relacionados para o duelo desta noite, no Maracanã, pela final da Taça Rio, foi diagnosticado com coronavírus em nova bateria de exames realizados. Os testes fazem parte do protocolo "Jogo seguro", da Ferj, para evitar a contaminação dos atletas. O Jogador, que não teve o nome revelado, está afastado dos demais em quarentena.

Segundo as medidas de segurança em dia de jogos, o clube optou por manter a delegação reunida antes da decisão com o Fluminense, às 21h30min (horário de Brasília). Esta é a primeira vez que algum jogador da equipe do treinador Jorge Jesus possui o resultado positivo para a doença.

Os exames foram realizados no CT. O atleta afastado já foi substituído por outro integrante do elenco, que estará à disposição do Mister para a partida de logo mais. O Rubro-Negro ainda informou nas redes sociais que "todos os 40 componentes envolvidos no jogo de hoje estão aptos a trabalhar normalmente".