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Em testes antes da final, atleta do Flamengo é diagnosticado com Covid-19 e é afastado

Anteriormente escalado para partida contra o Fluminense, pela Taça Rio, nesta noite, jogador, que não teve seu nome revelado, será desfalque para a partida...

Publicado em 08 de Julho de 2020 às 13:49

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 jul 2020 às 13:49
Crédito: Reprodução/Twitter Oficial Flamengo
O Flamengo anunciou, na manhã desta quarta-feira, que um dos atletas relacionados para o duelo desta noite, no Maracanã, pela final da Taça Rio, foi diagnosticado com coronavírus em nova bateria de exames realizados. Os testes fazem parte do protocolo "Jogo seguro", da Ferj, para evitar a contaminação dos atletas. O Jogador, que não teve o nome revelado, está afastado dos demais em quarentena.
Segundo as medidas de segurança em dia de jogos, o clube optou por manter a delegação reunida antes da decisão com o Fluminense, às 21h30min (horário de Brasília). Esta é a primeira vez que algum jogador da equipe do treinador Jorge Jesus possui o resultado positivo para a doença.
Os exames foram realizados no CT. O atleta afastado já foi substituído por outro integrante do elenco, que estará à disposição do Mister para a partida de logo mais. O Rubro-Negro ainda informou nas redes sociais que "todos os 40 componentes envolvidos no jogo de hoje estão aptos a trabalhar normalmente".
ONDE VER O JOGOA partida será transmitida gratuitamente na "FluTV". O Flamengo tentou dividir a transmissão com o clube tricolor, que negou. Na Justiça, o Flamengo também foi derrotado e o duelo será exclusivo na plataforma do Fluminense. Vale lembrar que o rubro-negro vem travando um "guerra frio" com a "Globo" sobre os direitos de transmissão de jogos.

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