Nos pênaltis, Flu vence a Taça Rio e decidirá o Carioca contra o Flamengo

"Clássico é clássico". "Favoritismo não entra em campo". "Final não se joga, se ganha". O Fluminense colocou à prova os clichês do futebol ao enfrentar o Flamengo nesta quarta-feira, no Maracanã, e com uma atuação de muita entrega, conquistou a Taça Rio, seguindo vivo na disputa pelo título do Carioca. Após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar, Muriel brilhou na disputa por pênaltis, pegando duas cobranças, e garantindo o Tricolor na decisão estadual.Os gols desta noite foram marcados por Gilberto - o primeiro do Flu neste retorno do futebol carioca - e Pedro, pelo Flamengo. Nos pênaltis, Nenê, Hudson e Fernando Pacheco converteram suas cobranças pelo Tricolor.