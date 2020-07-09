Nos pênaltis, Flu vence a Taça Rio e decidirá o Carioca contra o Flamengo

"Clássico é clássico". "Favoritismo não entra em campo". "Final não se joga, se ganha". O Fluminense colocou à prova os clichês do futebol ao enfrentar o Flamengo nesta quarta-feira, no Maracanã, e com uma atuação de muita entrega, conquistou a Taça Rio, seguindo vivo na disputa pelo título do Carioca. Após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar, Muriel brilhou na disputa por pênaltis, pegando duas cobranças, e garantindo o Tricolor na decisão estadual.Os gols desta noite foram marcados por Gilberto - o primeiro do Flu neste retorno do futebol carioca - e Pedro, pelo Flamengo. Nos pênaltis, Nenê, Hudson e Fernando Pacheco converteram suas cobranças pelo Tricolor.
Mesmo com as arquibancadas do Maracanã vazias, por conta da pandemia do novo coronavírus, o elenco tricolor e a comissão técnica comemoraram bastante a conquista no gramado após a disputa de pênaltis. E com justiça. Afinal fez uma apresentação digna de uma das grandes equipes do Brasil.
Agora, serão mais dois clássicos pela decisão do Campeonato Carioca, nos próximos dias 12, às 16h, e 15, às 21h30. O regulamento prevê que, por ser dono da melhor campanha, o Flamengo escolha em qual jogo será mandante.