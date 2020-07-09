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futebol

Nos pênaltis, Flu vence a Taça Rio e decidirá o Carioca contra o Flamengo

Após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar, Muriel brilhou na disputa por pênaltis e o Fluminense venceu o segundo turno do Estadual. Mais dois clássicos decidirão o Carioca...

Publicado em 09 de Julho de 2020 às 02:51

LanceNet

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Publicado em 

09 jul 2020 às 02:51
Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE
"Clássico é clássico". "Favoritismo não entra em campo". "Final não se joga, se ganha". O Fluminense colocou à prova os clichês do futebol ao enfrentar o Flamengo nesta quarta-feira, no Maracanã, e com uma atuação de muita entrega, conquistou a Taça Rio, seguindo vivo na disputa pelo título do Carioca. Após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar, Muriel brilhou na disputa por pênaltis, pegando duas cobranças, e garantindo o Tricolor na decisão estadual.Os gols desta noite foram marcados por Gilberto - o primeiro do Flu neste retorno do futebol carioca - e Pedro, pelo Flamengo. Nos pênaltis, Nenê, Hudson e Fernando Pacheco converteram suas cobranças pelo Tricolor.
Mesmo com as arquibancadas do Maracanã vazias, por conta da pandemia do novo coronavírus, o elenco tricolor e a comissão técnica comemoraram bastante a conquista no gramado após a disputa de pênaltis. E com justiça. Afinal fez uma apresentação digna de uma das grandes equipes do Brasil.
Agora, serão mais dois clássicos pela decisão do Campeonato Carioca, nos próximos dias 12, às 16h, e 15, às 21h30. O regulamento prevê que, por ser dono da melhor campanha, o Flamengo escolha em qual jogo será mandante.

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