31 coisas para celebrar em 31 de março e depois (nenhuma é a ditadura)

Oitavo motivo para celebrar: a palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique nem ninguém que não entenda: liberdade Crédito: Pixabay

1 - Estamos vivos, o que, na atual conjuntura, é algo a ser celebrado diariamente, com todas as ressalvas e a distância.

2 - Faltam X dias para acabar o ano (Complete de acordo com o dia em que você estiver lendo este texto).

3 - Ainda podemos ouvir a voz elegante e sensata de Contardo Calligaris nos textos que ele nos deixou. Aliás, que bom era contar com as reflexões dele para iluminar os dias de tensão e tristeza em que estamos metidos.

4 - A memória dos que se foram.

5 - As pequenas, mas imensas, heranças: um óculos, uma xícara, um livro, uma fotografia roída pelo tempo, um velho recorte de jornal...

6 - A vida dos que sobreviveram.

7 - Minha amiga Janaína, a mãe da minha amiga Janaína.

8 - A palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique nem ninguém que não entenda: liberdade.

9 - Os livros.

10 - O aniversário de Octavio Paz, que era poeta até quando não era e me ensinou que, quando posso, posso misturar os gêneros e pronto.

11 - Um chão para se equilibrar.

12 - A mãe vacinada, a sogra vacinada, tios queridos vacinados.

13 - A Ciência, com C maiúsculo.

14 - O amor da família, mesmo que de longe.

16 - O tempo, este santo remédio.

17 - As semeaduras e as colheitas.

18 - Certos encontros, determinadas chegadas.

19 - A comida feita, a casa organizada, o chocolate na geladeira.

20 - As canções, na alegria e na tristeza.

21 - O aniversário de Ewan McGregor, "O Livro de Cabeceira", "Moulin Rouge", "Por uma Vida Menos Ordinária", "Peixe Grande e Suas Histórias Maravilhosas" e pelo menos uns cinco outros filmes com ele.

22 - Um trabalho.

23 - A possibilidade do home office neste tempos em que é preciso manter distância.

24 - Prazos cumpridos.

25 - O amor de um bicho de estimação.

26 - Pequenas alegrias da vida adulta II: acabar uma reforma.

27 - O bolo de limão de um marido prendado.

28 - As melhores parcerias, na vida como na arte.

29 - Os amigos, inclusive os que não sabem a falta que fazem.

30 - Pequenas alegrias da vida adulta III: dormir, sonhar e o que me disse uma sábia senhora, certa vez, que entre o desespero e a esperança há sempre uma boa noite de sono.

31 - A esperança equilibrista.