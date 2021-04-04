31 coisas para celebrar em 31 de março e depois (nenhuma é a ditadura)

Oitavo motivo para celebrar: a palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique nem ninguém que não entenda: liberdadeCrédito: Pixabay
1 - Estamos vivos, o que, na atual conjuntura, é algo a ser celebrado diariamente, com todas as ressalvas e a distância.
2 - Faltam X dias para acabar o ano (Complete de acordo com o dia em que você estiver lendo este texto).
3 - Ainda podemos ouvir a voz elegante e sensata de Contardo Calligaris nos textos que ele nos deixou. Aliás, que bom era contar com as reflexões dele para iluminar os dias de tensão e tristeza em que estamos metidos.
É jornalista e escritora, com passagens pelos jornais A Gazeta e Folha de São Paulo e pelas revistas Bravo! e Vida Simples. Autora dos livros Todo Sentimento e Quase um Segundo, escreve aos domingos sobre assuntos ligados à diversidade, comunicação e cultura