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Reflexão

31 coisas para celebrar em 31 de março e depois (nenhuma é a ditadura)

A primeira delas: estamos vivos, o que, na atual conjuntura, é algo a ser celebrado diariamente, com todas as ressalvas e a distância

Publicado em 04 de Abril de 2021 às 02:00

Públicado em 

04 abr 2021 às 02:00
Ana Laura Nahas

Colunista

Ana Laura Nahas

Mulher
Oitavo motivo para celebrar: a palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique nem ninguém que não entenda: liberdade Crédito: Pixabay
1 - Estamos vivos, o que, na atual conjuntura, é algo a ser celebrado diariamente, com todas as ressalvas e a distância.
2 - Faltam X dias para acabar o ano (Complete de acordo com o dia em que você estiver lendo este texto).
3 - Ainda podemos ouvir a voz elegante e sensata de Contardo Calligaris nos textos que ele nos deixou. Aliás, que bom era contar com as reflexões dele para iluminar os dias de tensão e tristeza em que estamos metidos.
4 - A memória dos que se foram.

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5 - As pequenas, mas imensas, heranças: um óculos, uma xícara, um livro, uma fotografia roída pelo tempo, um velho recorte de jornal...
6 - A vida dos que sobreviveram.
7 - Minha amiga Janaína, a mãe da minha amiga Janaína.
8 - A palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique nem ninguém que não entenda: liberdade.
9 - Os livros.
10 - O aniversário de Octavio Paz, que era poeta até quando não era e me ensinou que, quando posso, posso misturar os gêneros e pronto.

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11 - Um chão para se equilibrar.
12 - A mãe vacinada, a sogra vacinada, tios queridos vacinados.
13 - A Ciência, com C maiúsculo.
14 - O amor da família, mesmo que de longe.
15 - Pequenas alegrias da vida adulta: orquídeas vistosas.
16 - O tempo, este santo remédio.
17 - As semeaduras e as colheitas.
18 - Certos encontros, determinadas chegadas.
19 - A comida feita, a casa organizada, o chocolate na geladeira.
20 - As canções, na alegria e na tristeza.

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22 - Um trabalho.
23 - A possibilidade do home office neste tempos em que é preciso manter distância.
24 - Prazos cumpridos.
25 - O amor de um bicho de estimação.
26 - Pequenas alegrias da vida adulta II: acabar uma reforma.
27 - O bolo de limão de um marido prendado.
28 - As melhores parcerias, na vida como na arte.
29 - Os amigos, inclusive os que não sabem a falta que fazem.
30 - Pequenas alegrias da vida adulta III: dormir, sonhar e o que me disse uma sábia senhora, certa vez, que entre o desespero e a esperança há sempre uma boa noite de sono.
31 - A esperança equilibrista.
*Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de A Gazeta

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Ana Laura Nahas

É jornalista e escritora, com passagens pelos jornais A Gazeta e Folha de São Paulo e pelas revistas Bravo! e Vida Simples. Autora dos livros Todo Sentimento e Quase um Segundo, escreve aos domingos sobre assuntos ligados à diversidade, comunicação e cultura

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