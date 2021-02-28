AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Pandemia

O significado das 250 mil mortes por Covid-19 no Brasil

Se fizéssemos um minuto de silêncio por cada vítima, seriam 173 dias, 17 horas e 24 minutos sem dizer uma única palavra, nenhuma, nada

Publicado em 28 de Fevereiro de 2021 às 02:00

Públicado em 

28 fev 2021 às 02:00
Ana Laura Nahas

Colunista

Ana Laura Nahas Ana Laura Nahas
Agente de saúde reage no hospital Getulio Vargas, em meio a surto de doença coronavírus (COVID-19) em Manaus, Brasil, em 14 de janeiro de 2021. REUTERS / Bruno Kelly ORG XMIT: GGGRJO05
De perto, as estatísticas têm história, nome, sobrenome e gente que chora cada partida Crédito: REUTERS/ Bruno Kelly/Folhapress
Adoraria escrever um texto otimista para fechar o mês do espírito livre de Aquário, do samba que quase sempre se ouve, da inspiração modernista, de chegadas e uma história de carnaval em especial. Mas - realidade que se impõe - volto ao tema de seis meses atrás, e os números são ainda piores. Se em agosto era difícil compreender a dimensão das 100 mil mortes causadas pela Covid no Brasil, o que dizer de agora, quando os mortos somam 250 mil?
Se fizéssemos um minuto de silêncio por cada vítima, não seriam mais 70 dias, dois meses e 10 dias de recolhimento completo, mas 173 dias, 17 horas e 24 minutos sem dizer uma única palavra, nenhuma, nada. Quase meio ano quietos como os monges trapistas do Mosteiro Nossa Senhora do Novo Mundo e a tribo dos dogons no final da vida - quando acabam as palavras, a jornada deles também acaba.
Se contássemos por grandes bairros de Vitória, Jardim Camburi, Jardim da Penha, Praia do Canto, Maria Ortiz, Jabour, Goiabeiras, a Grande São Pedro e a Grande Maruípe inteiras simplesmente desapareceriam do mapa. Ou então metade de Vila Velha, como Bacurau, retirado da Geografia com tudo dentro, esquecido no meio do nada com seus afetos e desavenças, saudades e rancores, sonhos e desejos, memórias e projetos para amanhã.

Veja Também

Com 1 ano de pandemia no país, Bolsonaro silencia sobre 250 mil mortes

Espírito Santo ultrapassa 250 mil casos confirmados de Covid-19

Usar duas máscaras protege mais contra variantes do coronavírus

Se a medida fosse o tamanho da área necessária para enterrar todos os que perderam a batalha para o coronavírus, segundo cálculos da BBC, precisaríamos de 10 Avenidas Paulistas.
É como se a pandemia tivesse matado três Maracanãs lotados em dia de Fla-Flu, os torcedores de uma rodada inteira do Campeonato Brasileiro com dez partidas ou duas vezes o público de uma noite de carnaval na Marquês de Sapucaí.
A pandemia dizimou no Brasil 80 vezes mais do que os atentados de 11 de setembro de 2001 em Nova York e quase seis vezes mais do que o total de pessoas assassinadas em todo o ano de 2020. A Gripe Espanhola deixou três vezes menos mortos, ao longo de um período de tempo duas vezes maior.
Definitivamente, não é fácil compreender a dimensão de um número imenso como 250 mil. Estatísticas, afinal, costumam ser frias e abstratas quando vistas de longe. De perto, ao contrário, elas têm história, nome, sobrenome e gente que chora cada partida. 250 mil homens e mulheres que podíamos ser eu, você, a vizinha, um amor da adolescência, um colega do trabalho, o dono da loja que adoramos, qualquer um de nós ou dos nossos queridos, qualquer um.
*Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de A Gazeta

LEIA MAIS ARTIGOS DESTA COLUNISTA

Pequenas alegrias da vida adulta

10 coisas que aprendi com Patti Smith

E quando a estatística somos nós?

O chão de fábrica e a importância da diversidade (uma história real)

Clarice Lispector, Rubem Braga e "no mais, tudo igual"

Ana Laura Nahas

Ana Laura Nahas Ana Laura Nahas

É jornalista e escritora, com passagens pelos jornais A Gazeta e Folha de São Paulo e pelas revistas Bravo! e Vida Simples. Autora dos livros Todo Sentimento e Quase um Segundo, escreve aos domingos sobre assuntos ligados à diversidade, comunicação e cultura

Tópicos Relacionados

Brasil Política Covid-19 Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Traficante é presa ao levar 21 kg de drogas e submetralhadoras
Jovem é presa com 21 kg de drogas e duas submetralhadoras em Cachoeiro
Quem é Marco Furlan, ator preso por suspeita de estupro de vulnerável
Quem é Marco Furlan, ator preso por suspeita de estupro de vulnerável
Criminosos arrombam e furtam loja em Santa Maria de Jetibá
Polícia prende grupo suspeito de arrombar e furtar lojas no ES; vídeo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados