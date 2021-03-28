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Pandemia

Precisamos falar de política e de afetos mais do que nunca

Discutir política não demonstra desrespeito aos que se foram. É justo o oposto, dizer que a batalha continua

Publicado em 28 de Março de 2021 às 02:00

Públicado em 

28 mar 2021 às 02:00
Ana Laura Nahas

Colunista

Ana Laura Nahas

Pessoas discutindo
Precisamos discutir política, mais do que nunca Crédito: Shutterstock
Andei pensando no que uma leitora escreveu, dois ou três dias atrás, aqui mesmo em A Gazeta. “Como é triste discutir política diante de 300 mil mortos, é muita falta de empatia com o próximo” foram as palavras dela, palavras das quais, respeitosamente, eu gostaria de discordar.
Precisamos discutir política, mais do que nunca, exatamente porque estamos diante de 300 mil mortos. Há uma relação indissociável entre a política e as 300 mil vidas que perdemos na pandemia. Uma relação de causa e efeito que devia incomodar cada um de nós, profundamente, em especial os que estimulam a desinformação, negam os fatos e minimizam a tragédia em que estamos metidos.
Política significa muitas coisas, entre elas o exercício do poder e as atitudes de um governo em relação a determinados assuntos de interesse público. Desde os tempos de Aristóteles, a regra é clara. De um lado, a ética da política não pode ser diferente da ética da vida pessoal. De outro, a ética da responsabilidade deve levar em consideração as consequências das decisões e das atitudes do governante.

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Assim, além de observar os princípios gerais de correção e justeza (não matar, não roubar, aquela história toda), o político deve mostrar ao povo que representa sua capacidade de defender o bem comum e o bem-estar de toda a sociedade, acima do simples exercício do poder, acima de tudo.
[É a regra, desde os tempos de Aristóteles].
Política, de fato, significa muitas coisas, entre elas a capacidade de mobilização e movimento, o cuidado com o que é público ou coletivo. Derivada do termo grego politikos, que designava os cidadãos que viviam na polis, a palavra política significa, de alguma forma, existir em conjunto.
Alguém já disse, com toda razão, que a política também tem uma dimensão afetiva. Sob este ponto de vista, fazer política pressupõe mobilizar afetos. Sua verdadeira tarefa, nesta ótica: reconstruir o cuidado, a delicadeza, a brandura, a consideração.
Se há alguma chance de suavizar a imensidão de perdas que experimentamos ao longo do último ano, é muito provável que ela passe pela reorganização dos afetos e do existir coletivo. Discutir política não demonstra desrespeito aos que se foram. É justo o oposto, dizer que a batalha continua, por nós e pela memória dos que perdemos.
*Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de A Gazeta

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Ana Laura Nahas

É jornalista e escritora, com passagens pelos jornais A Gazeta e Folha de São Paulo e pelas revistas Bravo! e Vida Simples. Autora dos livros Todo Sentimento e Quase um Segundo, escreve aos domingos sobre assuntos ligados à diversidade, comunicação e cultura

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