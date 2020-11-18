Espírito Santo contabilizou quase 2,5 mil raios em apenas 6 horas

A chuva forte que atingiu muitas cidades do Espírito Santo na noite dessa terça-feira (17) veio acompanhada de muitos raios. Um deles, inclusive, atingiu uma árvore no interior de Domingos Martins, na Região Serrana do Estado. Com a descarga elétrica, a árvore partiu ao meio, bloqueou uma estrada e assustou os moradores da localidade conhecida como Chapéu. Esse raio foi apena um dos quase 2,5 mil raios registrados no Espírito Santo em um intervalo de apenas seis horas nessa terça.
Espírito Santo contabilizou 2,5 mil raios em apenas 6 horas nesta terça-feira (17)
Segundo o Grupo de Eletricidade Atmosférica, o Elat, vinculado ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, das 18h até às 23h59, 2.469 raios foram contabilizados no ES. Desse montante, 381 tocaram o chão, como ocorrido em Domingos Martins.
Segundo o Elat, as áreas mais afetadas e que sofreram com as descargas elétricas foram as cidades das regiões Serrana e do Caparaó, onde tradicionalmente ocorre grande incidência de raios. Afonso Cláudio foi o município com o maior número de raios. Por lá, foram 1.227 raios intra-nuvem (que ficam na atmosfera) e outros 175 nuvem-solo (raios que tocam o chão).
Na sequência aparece Brejetuba, com 476 raios do tipo intra-nuvem e 62 nuvem-solo. Outros municípios com forte incidência de raios na data foram Itaguaçu e Ibatiba, com 294 e 212, respectivamente.
Embora não tenha aparecido no mapa com os maiores registros de raios no Estado, o internauta José Antônio Monteiro Francisco, morador do distrito de Alto Mutum Preto, no interior de Baixo Guandu, registrou os clarões ocorridos no céu guanduense.
EM ALERTA
Desde a terça-feira, o Espírito Santo está com alertas vigentes para temporais com possibilidade de queda de granizo e descargas elétricas. Nestas condições climáticas, a recomendação das autoridades competentes é que se evite locais descampados e procure abrigo em um local seguro.