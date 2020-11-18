Espírito Santo contabilizou quase 2,5 mil raios em apenas 6 horas

As descargas elétricas ocorreram em grande intensidade em muitas cidades do ES entre os períodos da tarde e noite desta terça-feira (17)

Segundo o Elat, as áreas mais afetadas e que sofreram com as descargas elétricas foram as cidades das regiões Serrana e do Caparaó, onde tradicionalmente ocorre grande incidência de raios. Afonso Cláudio foi o município com o maior número de raios. Por lá, foram 1.227 raios intra-nuvem (que ficam na atmosfera) e outros 175 nuvem-solo (raios que tocam o chão).