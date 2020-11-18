Choveu forte e chegou até mesmo a cair granizo em algumas cidades do Espírito Santo nesta terça-feira (17), como havia sido alertado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Para esta quarta-feira (18), o nível de atenção segue alto, com o acréscimo para a possibilidade de as tempestades serem acompanhadas de rajadas de vento. Ao todo, 21 municípios das regiões Serrana e Sul do Estado incluindo municípios do Caparaó capixaba estão incluídos no aviso do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).
Novo alerta para temporais com raios e granizo em 21 cidades do ES
No aviso antigo, 76 dos 78 municípios do Espírito Santo estavam em alerta. O novo alerta do Inpe abrange 21 cidades capixabas. São elas:
- Afonso Cláudio;
- Alegre;
- Apiacá;
- Atilio Vivacqua;
- Bom Jesus do Norte;
- Brejetuba;
- Castelo;
- Conceição do Castelo;
- Divino de São Lourenço;
- Dores do Rio Preto;
- Guaçuí;
- Ibatiba;
- Ibitirama;
- Irupi;
- Iúna;
- Jerônimo Monteiro;
- Mimoso do Sul;
- Muniz Freire;
- Venda Nova do Imigrante;
- Muqui;
- São José do Calçado.
Vale ressaltar que o clima no Espírito Santo já sofre influência de uma zona de baixa pressão atmosférica que deve propiciar a formação de um novo ciclone extratropical a partir desta quinta-feira. Com isso, a intensidade dos ventos já aumentou na Grande Vitória e as rajadas podem atingir velocidade de até 100 km/h nos próximos dias, especialmente na faixa litorânea capixaba.
O Inpe ressalta que na área em destaque ocorrerão tempestades localmente de forte intensidade, acompanhadas de descargas elétricas, rajadas de ventos e eventual queda de granizo. Nestas condições, a recomendação é abrigar-se em locais seguros.