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Regiões Sul e Serrana

Novo alerta para temporais com raios e granizo em 21 cidades do ES

O aviso abrange principalmente as cidades das regiões Serrana e Sul do Estado  incluindo municípios do Caparaó capixaba  que já registraram os fenômenos nesta terça-feira (17). A nota do Inpe é válida até as 9 horas desta quinta-feira (19)

Publicado em 18 de Novembro de 2020 às 16:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2020 às 16:10
Tempo
O aviso do Inpe abrange principalmente as cidades das regiões Serrana, Sul e também o Caparaó no ES Crédito: Reprodução/Inpe
Choveu forte e chegou até mesmo a cair granizo em algumas cidades do Espírito Santo nesta terça-feira (17), como havia sido alertado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Para esta quarta-feira (18), o nível de atenção segue alto, com o acréscimo para a possibilidade de as tempestades serem acompanhadas de rajadas de vento. Ao todo, 21 municípios das regiões Serrana e Sul do Estado  incluindo municípios do Caparaó capixaba  estão incluídos no aviso do  Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).
Novo alerta para temporais com raios e granizo em 21 cidades do ES

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Em um novo comunicado, o Inpe alertou para a possibilidade dos fenômenos ocorrerem até as 9 horas desta quinta-feira (19), porém em menos locais que no dia anterior. 
No aviso antigo, 76 dos 78 municípios do Espírito Santo estavam em alerta. O novo alerta do Inpe abrange 21 cidades capixabas. São elas:
  1. Afonso Cláudio; 
  2. Alegre; 
  3. Apiacá; 
  4. Atilio Vivacqua; 
  5. Bom Jesus do Norte; 
  6. Brejetuba; 
  7. Castelo; 
  8. Conceição do Castelo; 
  9. Divino de São Lourenço; 
  10. Dores do Rio Preto; 
  11. Guaçuí; 
  12. Ibatiba; 
  13. Ibitirama; 
  14. Irupi; 
  15. Iúna; 
  16. Jerônimo Monteiro; 
  17. Mimoso do Sul; 
  18. Muniz Freire; 
  19. Venda Nova do Imigrante; 
  20. Muqui; 
  21. São José do Calçado.
Vale ressaltar que o clima no Espírito Santo já sofre influência de uma zona de baixa pressão atmosférica que deve propiciar a formação de um novo ciclone extratropical a partir desta quinta-feira. Com isso, a intensidade dos ventos já aumentou na Grande Vitória e as rajadas podem atingir velocidade de até 100 km/h nos próximos dias, especialmente na faixa litorânea capixaba.
O Inpe ressalta que na área em destaque ocorrerão tempestades localmente de forte intensidade, acompanhadas de descargas elétricas, rajadas de ventos e eventual queda de granizo. Nestas condições, a recomendação é abrigar-se em locais seguros.

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