Novo ciclone deve provocar temporais e ventos fortes no litoral do ES

Forte ventania e seus efeitos na Grande Vitória Crédito: Ricardo Medeiros | GZ

Nesta região poderão ocorrer temporais associados a vento fortes. Um novo ciclone deve se formar entre o litoral do Espírito Santo Rio de Janeiro já a partir desta quinta-feira (19), segundo as análises climáticas do Instituto Climatempo . A formação de uma área de baixa pressão associada à frente fria que se desloca pelo Sudeste irá avançar em direção ao Nordeste do Brasil.

18 e 20 de novembro. Recentemente o Estado já passou por situação semelhante, mas com um ciclone subtropical. Esse sistema de baixa pressão favorece a formação de nuvens carregadas, que com a passagem da frente fria provoca muita chuva no Rio de Janeiro, zona da mata mineira e no centro-sul do Espírito Santo entre os dias

Com a presença da área de baixa pressão, o vento sopra intenso no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, entre os dias 19 e 20 de novembro, quinta e sexta-feira desta semana respectivamente, com rajadas entre 80 km/h e 100 km/h na faixa litorânea entre o Norte do Rio de Janeiro e Sul do Estado.

CICLOGÊNESE - A FORMAÇÃO DO CICLONE EXTRATROPICAL

De acordo com o Climatempo, na sexta-feira (20), a área de baixa pressão se afasta da costa e dá origem a um ciclone extratropical que atua no oceano ao largo do litoral capixaba e fluminense provocando vento moderado a forte nas praias do Espírito Santo, com rajadas entre 40 km/h e 60 km/h. No Litoral Norte do Rio de Janeiro, previsão de rajadas de até 40 km/h.

O ciclone extratropical deve se formar na área classificada como 1010hPa, entre o Rio e o ES Crédito: Divulgação/Climatempo

Ainda na sexta-feira e no decorrer do sábado (21), o ciclone extratropical se afasta do Brasil em direção ao alto-mar e, no fim de semana, o vento diminui de intensidade.

SOBRE OS CICLONES

Existem ciclones classificados como tropicais, ciclones subtropicais e extratropicais. Todos eles são sistemas de baixa pressão atmosférica onde o ar se movimenta no sentido horário, no Hemisfério Sul, e no sentido anti-horário no Hemisfério Norte. Eles são associados a grandes áreas de nuvens carregadas que provocam chuvas intensas. A diferença de pressão atmosférica entre o centro do sistema e a porção mais externa aumenta a velocidade do vento.

No fim de outubro, o ciclone subtropical Mani se formou entre o litoral capixaba e fluminense Crédito: Windy

Segundo o meteorologista do Climatempo, Luiz Gozzo, a principal diferença prática, para previsão do tempo, é que o ciclone extratropical possui regiões de frente fria e quente, causando padrões de tempo distintos nessas duas regiões. Os ciclones subtropical e tropical não têm frente fria associada. Os ciclones extratropicais estão, em geral, associados com as frentes frias.