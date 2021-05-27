Negociação de vacina ficou suspensa após fala de Bolsonaro, diz diretor do Butantan

Dimas Covas em depoimento à CPI da Covid Crédito: Jefferson Rudy/ Agência Senado

"Não houve mais progresso nas tratativas até janeiro. A partir daquele momento [suspensão da negociação pelo governo federal], nosso caminho era outro, era o entendimento com estados e municípios", afirmou.

POSIÇÃO IDEOLÓGICA DO GOVERNO

Em depoimento à CPI da Covid , o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, afirmou ser "indiscutível" que uma posição mais pragmática do governo brasileiro facilitaria a liberação de insumos pela China.

Covas afirmou que teve uma reunião com o embaixador da China no Brasil, acompanhados de ministros brasileiros, como o chanceler Carlos França e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Nessa ocasião, o embaixador teria deixado claro que falas de autoridades brasileira, como o presidente Jair Bolsonaro e seus filhos, poderiam afetar a relação e a entrega de insumos.

"O embaixador deixou claro que posições que são antagônicas causam inconformismo no lado chinês", afirmou.

Covas ainda afirmou que a substituição do chanceler Ernesto Araújo por Carlos França aumentou o diálogo com o governo federal e representou uma "evolução na postura".

CAMPANHA DIFAMATÓRIA

O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, afirmou que a campanha difamatória contra a Coronavac nas redes sociais atrapalhou o recrutamento de voluntários para os testes clínicos.