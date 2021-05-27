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CPI da Covid

Diretor do Butantan: "Brasil poderia ser o 1° país a começar a vacinação"

Dimas Covas afirmou aos senadores na CPI da Covid que o laboratório tinha quase 10 milhões de doses prontas em dezembro do ano passado

Publicado em 27 de Maio de 2021 às 12:03

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 mai 2021 às 12:03
Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan, em depoimento à CPI da Covid
Dimas Covas em depoimento à CPI da Covid Crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado
presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, afirmou à CPI da Covid, nesta quinta-feira (27), que a vacinação no Brasil poderia ter começado antes "se todos os atores" tivessem colaborado.
De acordo com Covas, o laboratório tinha quase 10 milhões de doses prontas em dezembro do ano passado.
"O Brasil poderia ser o primeiro país do mundo a começar a vacinação, se não fossem os percalços, tanto de vista de contrato como regulatório", disse. O estado de São Paulo começou a vacinar em 17 de janeiro.
Covas afirmou que o mundo começou a aplicar os imunizantes em 8 de dezembro.

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