Diretor do Butantan: "Brasil poderia ser o 1° país a começar a vacinação"

O presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, afirmou à CPI da Covid, nesta quinta-feira (27), que a vacinação no Brasil poderia ter começado antes "se todos os atores" tivessem colaborado.
De acordo com Covas, o laboratório tinha quase 10 milhões de doses prontas em dezembro do ano passado.
"O Brasil poderia ser o primeiro país do mundo a começar a vacinação, se não fossem os percalços, tanto de vista de contrato como regulatório", disse. O estado de São Paulo começou a vacinar em 17 de janeiro.
Covas afirmou que o mundo começou a aplicar os imunizantes em 8 de dezembro.