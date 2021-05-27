Diretor do Butantan presta depoimento à CPI da Covid

O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, presta depoimento à CPI da Covid nesta quinta-feira (27). O instituto produz no Brasil a vacina CoronaVac, desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac. Ele é o décimo a ser ouvido pelos senadores no colegiado, na condição de testemunha. Acompanhe o depoimento ao vivo.
A vacina produzida pelo Instituto Butantan foi alvo de uma disputa política entre o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e o governador de São Paulo, João Doria (PSDB). O Butantan, dirigido por Dimas Covas, é ligado ao governo de São Paulo, mas também recebe recursos do governo federal.