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No Senado Federal

Diretor do Butantan presta depoimento à CPI da Covid

Dimas Covas é o décimo a ser ouvido pela comissão, que investiga ações e omissões do governo federal na pandemia do novo coronavírus. Veja o depoimento

Publicado em 27 de Maio de 2021 às 09:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mai 2021 às 09:31
O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, presta depoimento à CPI da Covid nesta quinta-feira (27).  O instituto produz no Brasil a vacina CoronaVac, desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac. Ele é o décimo a ser ouvido pelos senadores no colegiado, na condição de testemunha. Acompanhe o depoimento ao vivo. 
A vacina produzida pelo Instituto Butantan foi alvo de uma disputa política entre o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e o governador de São Paulo, João Doria (PSDB). O Butantan, dirigido por Dimas Covas, é ligado ao governo de São Paulo, mas também recebe recursos do governo federal.

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