Bolsonaro provoca presidente da CPI com post sobre projeto de lei

Presidente provoca senador nas redes sociais Crédito: Marcos Corrêa/PR

BRASÍLIA - No dia em que a CPI da Covid se reúne para ouvir a secretária de Gestão do Trabalho e na Educação na Saúde, Mayra Pinheiro, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) publicou uma provocação contra o presidente do colegiado, senador Omar Aziz (PSD-AM).

Defensor do uso da cloroquina , Bolsonaro compartilhou em suas redes uma imagem de um projeto de lei, apresentado por Aziz, que criminaliza a prescrição de remédios sem comprovação científica.

"Médicos podem ser punidos com até três anos de detenção caso receitem qualquer remédio sem comprovação científica para aquela doença", escreveu Bolsonaro. "Deixe o seu comentário".

- Médicos podem ser punidos com até 3 anos de detenção caso receitem qualquer remédio sem comprovação científica para aquela doença.

- DEIXE O SEU COMENTÁRIO. pic.twitter.com/xau0kkAwf3 — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) May 25, 2021

Desde o início da pandemia Bolsonaro passou a divulgar a cloroquina e a hidroxicloroquina para o tratamento contra a Covid, mesmo sem estudos que atestem a eficácia dessas substâncias. Além do mais, especialistas alertaram que elas podem estar associadas a efeitos colaterais graves.

O patrocínio do governo federal à cloroquina e a outras substâncias do chamado "tratamento precoce" questionado por médicos é um dos focos de investigação da comissão.