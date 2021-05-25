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Briga nas redes

Bolsonaro provoca presidente da CPI com post sobre projeto de lei

Presidente compartilhou em suas redes uma imagem de uma proposta, apresentada por Aziz, que criminaliza a prescrição de remédios sem comprovação científica

Publicado em 25 de Maio de 2021 às 12:16

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 mai 2021 às 12:16
Jair Bolsonaro em Cerimônia de Entrega de Títulos de Propriedade Rural no Estado do Mato Grosso do Sul
Presidente provoca senador nas redes sociais Crédito: Marcos Corrêa/PR
BRASÍLIA - No dia em que a CPI da Covid se reúne para ouvir a secretária de Gestão do Trabalho e na Educação na Saúde, Mayra Pinheiro, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) publicou uma provocação contra o presidente do colegiado, senador Omar Aziz (PSD-AM).
Defensor do uso da cloroquina, Bolsonaro compartilhou em suas redes uma imagem de um projeto de lei, apresentado por Aziz, que criminaliza a prescrição de remédios sem comprovação científica.
"Médicos podem ser punidos com até três anos de detenção caso receitem qualquer remédio sem comprovação científica para aquela doença", escreveu Bolsonaro. "Deixe o seu comentário".
Desde o início da pandemia Bolsonaro passou a divulgar a cloroquina e a hidroxicloroquina para o tratamento contra a Covid, mesmo sem estudos que atestem a eficácia dessas substâncias. Além do mais, especialistas alertaram que elas podem estar associadas a efeitos colaterais graves.
O patrocínio do governo federal à cloroquina e a outras substâncias do chamado "tratamento precoce" questionado por médicos é um dos focos de investigação da comissão.
Bolsonaro tem defendido esses remédios argumentando que os profissionais médicos são livres para prescrever os medicamentos que julguem mais adequadas para seus pacientes.

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