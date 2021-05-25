CPI da Covid: "capitã cloroquina" presta depoimento aos senadores

A secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde no Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, presta depoimento à CPI da Covid nesta terça-feira (25). Conhecida como capitã cloroquina, ela defendeu a administração da cloroquina em casos leves da Covid-19 e manteve a orientação de uso do medicamento mesmo após estudos apontarem que o medicamento não tinha eficácia contra a doença. Veja o depoimento ao vivo clicando abaixo.
O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu a ela, na sexta-feira (21), o direito de ficar em silêncio na comissão, o que vale somente para fatos ocorridos entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021.
Mayra pediu a reconsideração da decisão anterior de Lewandowski. O ministro havia negado na terça-feira (18) a concessão do direito ao silêncio à secretária. Na sexta, manteve o entendimento, mas abriu uma exceção.