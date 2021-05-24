Cúpula da CPI critica Pazuello, e Aziz planeja prisão para quem mentir

A convocação do general será submetida à votação dos integrantes da CPI, na quarta-feira (26). "É importante encaminhar a reconvocação para que não pairem dúvidas de que nós nos consideramos ofendidos", observou Renan. "O ex-ministro não pode tripudiar sobre a verdade e descaradamente mentir, divagar, não responder, como fez. A própria presença dele na CPI, novamente, é uma sanção, uma demonstração de que a comissão não concorda com esse escárnio", completou o senador. Mais tarde, em postagem no Twitter, Renan disse que "a procissão no Rio em louvor ao vírus é declaração de guerra ao SUS".