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CPI da Covid

Capitã 'cloroquina' defende ações terapêuticas para tratar a Covid-19

Sem citar cloroquina, Mayra Pinheiro afirma ser necessário buscar ações alternativas para tratar a Covid-19. Para isso, usou dados que mostram que as vacinas são menos eficientes em idosos com mais de 80 anos

Publicado em 25 de Maio de 2021 às 12:35

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 mai 2021 às 12:35
Asecretária de Gestão do Trabalho e da Educação do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, afirmou que suas posições sobre a estratégia de imunidade de rebanho foram mal compreendidas
A secretária de Gestão do Trabalho e da Educação do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, afirmou que suas posições sobre a estratégia de imunidade de rebanho foram mal compreendidas Crédito: TV Senado/Youtube/Reprodução
BRASÍLIA - Em depoimento à CPI da Covid, a secretária de Gestão do Trabalho e da Educação do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, afirmou ser necessário buscar ações terapêuticas para tratar a Covid-19. Pinheiro citou dados de que as vacinas são menos eficientes em idosos com mais de 80 anos para justificar essa medida.
Sem citar a hidroxicloroquina, medicamento que vem defendendo, também disse ser necessária a capacidade de "nos livrarmos das afirmações categóricas das verdades externas".

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"Usando as palavras do meu mestre, George Magalhães, na verdade as ciências só tem alguma responsabilidade na medida em que aceitem o seu princípio de autocorreção permanente, o que implica dizer que nelas só existem hipóteses, melhores ou piores, mais produtivas ou menos produtivas, nunca verdades".
Pinheiro também criticou a imprensa e pediu "equilíbrio para dados contrários".

Secretária afirma que imunidade de rebanho não pode ser usada 'indistintamente'

Mayra Pinheiro afirmou que suas posições sobre a estratégia de imunidade de rebanho foram mal compreendidas e que ela acredita que essa estratégia não pode ser usada indistintamente.

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"Efeito rebanho não pode ser usado indistintamente entre população porque isso pode resultar em várias mortes", afirmou, em depoimento à CPI da Covid.
Mayra Pinheiro afirmou que ninguém no governo defendeu essa tese para ela e que ela própria não se recorda de ter se manifestado sobre o assunto. Apenas disse que defendia que as crianças não fossem retiradas das escolas durante a pandemia, mas que isso não representou defender a tese.
Na época, eu defendia que as crianças não fossem retiradas das escolas, o que foi uma das maiores agressões que fizemos com a população", afirmou.

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