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  • CPI da Covid deve votar na 4ª convocação de governadores e prefeitos
Investigação sobre negligência

CPI da Covid deve votar na 4ª convocação de governadores e prefeitos

Informação é do presidente da comissão, o senador Omar Aziz (PSD-AM). Inclusão dos representantes dos entes subnacionais é uma bandeira do governo federal

Publicado em 25 de Maio de 2021 às 10:26

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

25 mai 2021 às 10:26
CPI da Covid investiga omissão do governo no combate à pandemia e o repasse de verbas aos Estados
CPI da Covid investiga omissão do governo no combate à pandemia e o repasse de verbas aos Estados Crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado
O presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz (PSD-AM), afirmou na noite desta segunda-feira, 24, que o colegiado vai votar na próxima quarta-feira (26) requerimentos para a convocação de "pelo menos" nove governadores e 12 prefeitos e ex-prefeitos.
"Estados e capitais onde a PF investiga suspeitas de desvio de recursos de combate à Covid", esclareceu o senador em seu Twitter, após uma reunião com líderes da comissão parlamentar. Os nomes dos gestores estaduais e municipais, contudo, não foram detalhados.

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A convocação de governadores e prefeitos é uma bandeira do governo federal para tentar enfraquecer os questionamentos sobre a postura do governo Jair Bolsonaro durante a pandemia.
A possibilidade de inquirir chefes de Executivos de Estados e municípios na CPI, inclusive, foi uma tônica do debate político antes da instalação do colegiado, feita pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), após ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso.
Pacheco definiu, à época, que a CPI poderia investigar governadores e prefeitos dentro de suspeitas de desvio de recursos enviados pelo Palácio do Planalto para o combate à covid.
A CPI da Covid retoma seus trabalhos nesta terça-feira, 25, com o depoimento da secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, conhecida como "capitã cloroquina".

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