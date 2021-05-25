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CPI da Covid

Secretária disse que era 'inadmissível' Amazonas não adotar cloroquina

Senador Rena Calheiros leu trecho de um ofício encaminhado ao Amazonas no qual estimulava a gestão municipal a usar as drogas orientadas pelo Ministério da Saúde

Publicado em 25 de Maio de 2021 às 12:50

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 mai 2021 às 12:50
Secretaria Mayara Piun
Secretaria Mayara Pinheiros defende uso da cloroquina Crédito: TV Senado/Youtube/Reprodução
BRASÍLIA- A secretária de Gestão do Trabalho e da Educação, Mayra Pinheiro, afirmou à CPI da Covid que o Ministério da Saúde elaborou orientação para uso de medicamentos, entre esses a cloroquina, para o tratamento da Covid-19.
Mayra também confirmou ter informado à Secretaria de Saúde do Amazonas que era "inadmissível" não adotar a orientação da pasta.
A secretária foi questionada sobre o tema pelo relator da CPI, Renan Calheiros (MDB-AL). O senador leu trecho de um ofício encaminhado ao Amazonas no qual estimulava a gestão municipal a usar as drogas orientadas pelo Ministério da Saúde.

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"Aproveitamos a oportunidade para ressaltar a comprovação científica sobre o papel das medicações antivirais orientadas pelo Ministério da Saúde tornando dessa forma inadmissível diante da gravidade da situação de saúde em Manaus a não adoção da referida orientação", diz trecho do documento lido por Renan.
Mayra ainda afirmou à CPI que a diretriz do ministério não valia apenas para os médicos amazonenses.
"A orientação para tratamento precoce é para todos os médicos brasileiros, não só para Manaus", disse a secretária.

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