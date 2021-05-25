Secretária disse que era 'inadmissível' Amazonas não adotar cloroquina

Secretaria Mayara Pinheiros defende uso da cloroquina Crédito: TV Senado/Youtube/Reprodução

Mayra também confirmou ter informado à Secretaria de Saúde do Amazonas que era "inadmissível" não adotar a orientação da pasta.

A secretária foi questionada sobre o tema pelo relator da CPI, Renan Calheiros (MDB-AL). O senador leu trecho de um ofício encaminhado ao Amazonas no qual estimulava a gestão municipal a usar as drogas orientadas pelo Ministério da Saúde.

"Aproveitamos a oportunidade para ressaltar a comprovação científica sobre o papel das medicações antivirais orientadas pelo Ministério da Saúde tornando dessa forma inadmissível diante da gravidade da situação de saúde em Manaus a não adoção da referida orientação", diz trecho do documento lido por Renan.

Mayra ainda afirmou à CPI que a diretriz do ministério não valia apenas para os médicos amazonenses.