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Eleições 2022

Líderes do MDB se reúnem com Lula e selam apoio a petista no 1° turno

De acordo com líder do MDB no Senado, 11 Estado declaram apoio ao nome do candidato do PT, pressionando desistência de Simone Tebet
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 jul 2022 às 17:54

Publicado em 18 de Julho de 2022 às 17:54

  • Victoria Azevedo, Catia Seabra e Julia Chaib

SÃO PAULO, SP, E BRASÍLIA, DF - Uma ala do MDB se reuniu com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em São Paulo, na tarde desta segunda-feira (18), para oficializar o apoio de emedebistas à candidatura do petista à Presidência já no primeiro turno.
Na abertura da reunião, o líder do MDB no Senado, Eduardo Braga (AM), afirmou que a decisão foi tomada por 11 Estados, dos quais 9 tinham representantes na reunião.
"Estamos vindo até a presença do senhor hoje porque tomamos a decisão nos nossos Estados de apoiar a sua candidatura", afirmou Braga.
Senador Eduardo Braga (MDB) após reunião com Lula (PT) após reunião em Brasília
Senador Eduardo Braga (MDB) após reunião com Lula (PT) Crédito: Reprodução/Redes Sociais
A presidente nacional do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), afirmou que o gesto do MDB é "muito importante", que o atual processo eleitoral "é muito diferente de todos os outros" e que o momento exige unidade.
"Essa união de forças que acreditam na luta pela democracia é fundamental para enfrentarmos esse momento."
Gleisi disse que o apoio de representantes do MDB não traz "demérito algum" à senadora Simone Tebet, pré-candidata à Presidência da legenda.

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"Quero aqui colocar o meu respeito e consideração à senadora Simone de quem fui colega durante uma parte do meu mandato no Senado. A legitimidade do MDB em apresentar a sua candidatura", afirmou Gleisi.
"Mas acho que estamos, agora, num momento em que temos que unir forças democráticas e progressistas para evitar uma tragédia maior no Brasil. Porque o momento é agora, não temos muito tempo para fazer isso", continuou a parlamentar.
O movimento tende a jogar ainda mais pressão sobre Simone Tebet. A convenção nacional da sigla, que oficializará o nome da senadora como candidata à Presidência será no próximo dia 27.

CACIQUES PRESENTES EM ENCONTRO

Participaram do encontro emedebistas de nove estados: os senadores Renan Calheiros (AL), Rose de Freitas (ES), Veneziano Vital do Rego (PB), Marcelo Castro (PI) e Eduardo Braga (AM), o ex-governador Renan Filho, os ex-senadores Edison Lobão (MA) e Eunício de Oliveira (CE), o ex-deputado Lucio Vieira Lima (BA) e o presidente do diretório estadual do Rio de Janeiro, Leonardo Picciani.
Eunício afirmou aos presentes que estava representando também a figura do ex-governador do Rio Grande do Norte Garibaldi Alves Filho. E Eduardo Braga afirmou estar representando o Pará. Segundo Braga, na semana passada, Lula se reuniu com o governador Helder Barbalho e o senador Jader Barbalho em São Paulo.
Também compareceram os deputados petistas José Guimarães e Marcio Macedo, o deputado Isnaldo Bulhões Jr., líder do MDB na Câmara, o ex-ministro Aloizio Mercadante e o governador de Alagoas, Paulo Dantas (MDB).
Antes de o encontro começar, Dantas afirmou à imprensa que defende que o partido já apoie o nome de Lula no primeiro turno, porque o petista é o candidato "que reúne as condições para o fortalecimento da democracia, da liberdade".
"Quando ele foi presidente, teve esse comportamento e é o que queremos para o nosso país", continuou.
Dantas disse ainda que irá defender essa posição na convenção nacional do partido. "Vamos defender nas convenções, vamos conversar com todos que fazem o MDB no Brasil para que o partido marche junto para o fortalecimento da nossa democracia. Entendemos que a candidatura do presidente Lula representa isso", diz.

CANDIDATURA FORTE E COMPETITIVA

Segundo o governador, a avaliação do MDB de Alagoas é que é preciso uma candidatura forte e competitiva que defenda os interesses do país - e que, na avaliação deles, é a de Lula.
Dantas diz ainda que é "legítimo" que a senadora Simone Tebet pleiteie sua candidatura à Presidência. "Há muitos integrantes do MDB que defendem a candidatura dela e respeito a opinião de todos. Mas a minha opinião é que o MDB siga com o presidente Lula já no primeiro turno."
Este não é o primeiro encontro entre lideranças do MDB e Lula. Em abril deste ano, Eunício Oliveira realizou um jantar para Lula com a presença de algumas figuras de destaque da legenda.

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