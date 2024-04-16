'Virou tendência criminosos do ES se esconderem no RJ', diz Ricas

"Desde há algum tempo a tendência é que criminosos daqui e de outros lugares se escondam no Rio de Janeiro. Isso a gente está vivendo com muita frequência. O Marujo estava lá, dois dos Irmãos Vera e temos a informação que o terceiro deles [Irmãos Vera] também está lá", completou o secretário.

Apesar de ser comum, a ida não é gratuita, com taxas pagas aos ''donos'' do território onde se escondem. Além da transição financeira, ocorre também a troca de informações. "Isso aí facilita-se acesso à droga, armas e aos modo de operação dos criminosos do Rio de Janeiro. Então essa é uma situação extremamente grave e preocupa todos os secretários de segurança do país. Foi o objeto de discussão na última reunião do Conselho do Secretário de Segurança do Brasil, o último Consesp", analisou o chefe da Sesp.