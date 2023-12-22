Vila Velha vai pagar abono de R$ 1 mil a servidores ativos e aposentados

Um homem foi encontrado morto e enterrado na zona rural de Vila Valério, no Noroeste do Espírito Santo, nesta terça-feira (28). A Polícia Militar afirma que descobriu o cadáver após receber uma denúncia sobre um possível homicídio ocorrido em uma boate da cidade, no domingo (26).





Segundo as informações passadas à corporação, os autores do crime teriam ocultado o cadáver em um cafezal próximo ao estabelecimento. Os militares fizeram buscas pela região e encontraram, além do corpo da vítima, um carregador de celular com vestígios de sangue. De acordo com a PM, equipes da Polícia Civil já haviam feito buscas pelo cadáver na região durante a segunda-feira (27), mas não o localizaram.





A PM informou que, após a realização da perícia pela Polícia Civil, o corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina. Informações sobre a identidade da vítima ainda não foram divulgadas. A reportagem buscou a Polícia Civil, mas não teve retorno até a última atualização desta matéria.