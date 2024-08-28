Vídeo mostra taxista pela última vez antes de sumir em Alegre

Imagens de uma câmera de segurança, obtidas por A Gazeta, mostram os últimos momentos em que o taxista Jamiro Alberto da Silva, de 77 anos, foi visto antes de desaparecer na tarde desta terça-feira (27), no Centro de Alegre, no Sul do Espírito Santo.
O vídeo mostra um homem e uma mulher, acompanhados de um bebê e duas crianças, entrando no carro de Jamiro. Na manhã desta quarta-feira (28), o veículo, um Volkswagen Voyage branco, foi encontrado incendiado em uma estrada entre Cachoeiro de Itapemirim e Muqui, na mesma região, sem ocupantes.
A família procurou a Delegacia de Alegre na manhã desta quarta-feira (28) para formalizar o registro do Boletim de Ocorrência comunicando o sumiço do taxista. O documento detalha que Jamiro trabalha como taxista da cidade há mais de 40 anos.
Em nota, a Polícia Civil informou que o fato segue sob investigação por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Alegre, e que até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido.
A corporação informou ainda que a população “pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas”.