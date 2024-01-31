Ventos fortes derrubam árvores e postes em trechos de rodovia em Castelo

A chuva e ventos fortes causaram danos na Rodovia ES-166, que liga Castelo a Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (31). Houve queda de árvores na serra de Santa Justa, em Castelo, e no ponto conhecido como Nico Andreão, no interior da cidade.
Segundo o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) desde a manhã as equipes atuam na limpeza da ES 166 e ainda na conservação da via nos trechos afetados.
A concessionária de energia EDP foi procurada pela reportagem para saber se houve problemas na rede elétrica da região, mas não houve retorno.