Jovem tenta atropelar guardas em blitz e é detido por racha em Vitória

Um jovem de 23 anos foi detido na noite desta terça-feira (30), em Jardim Camburi, Vitória, durante uma blitz da Guarda Municipal contra rachas realizados no bairro. O rapaz chegou a jogar o carro para cima dos agentes na tentativa de escapar da abordagem, mas foi parado e levado para a Delegacia Regional da Capital.
Ao todo, o motorista cometeu seis infrações de trânsito, segundo a Guarda: trafegar com o licenciamento vencido do veículo, conduzir sem CNH, estar com o insulfilme irregular, dirigir com a iluminação em desacordo com o fabricante e estar sem cinto de segurança, além da prática de racha.
Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito, de 23 anos, conduzido à Delegacia Regional de Vitória, assinou um termo circunstanciado (TC) por trafegar em velocidade incompatível com a segurança, gerando perigo de dano, e foi liberado após assumir o compromisso de comparecer em juízo.