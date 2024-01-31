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Brigou e matou

Andarilho liga para a polícia, confessa crime e acaba preso em Cachoeiro

O homem de 53 anos discutiu com a vítima e desferiu facadas nele durante uma briga; a pessoa ferida não resistiu e morreu a caminho do hospital. Horas depois, o autor do crime o confessou
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

31 jan 2024 às 12:41

Publicado em 31 de Janeiro de 2024 às 12:41

Um homem foi morto a facadas na noite de terça-feira (30) após uma briga na localidade de São Vicente, zona rural do município de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O suspeito fugiu do local após o crime, mas ligou para a Polícia Militar para informar o que havia acontecido e que estava escondido no mato.
A vítima, segundo a PM, foi identificado como Robson Bachiette. Uma testemunha contou aos militares que presenciou a vítima e o autor do crime brigando no meio da estrada principal de São Vicente. Os dois estavam segurando uma vara de madeira para apartar o gado, conhecida como 'garruchão', e a vítima apresentava um sangramento na região do tórax.
A testemunha conta que conseguiu separá-los ao falar com o suspeito, que segurava uma faca pontiaguda. O serviço de ambulância disponível na localidade foi acionado e a vítima foi socorrida para uma unidade hospitalar na sede do município de Cachoeiro, porém, não resistiu e faleceu a caminho da unidade.
Ao ser questionada, a testemunha contou que o suspeito era um andarilho e que vivia há anos na região, morando no porão da igreja católica da comunidade. Uma equipe foi ao local, mas não achou o suspeito.

Ciodes acionado

Durante as buscas, o Ciodes recebeu às 22h40, uma ligação do próprio suspeito alegando que se envolveu em uma briga, que teria dado três golpes de faca contra um homem e estaria escondido. Os policiais então encontraram o suspeito de 53 anos, que confessou o crime. Ele foi encaminhado para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.
Sobre o caso, a Polícia Civil disse que a ocorrência ainda está em andamento na Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim e somente após a finalização das oitivas, terão informações sobre os procedimentos adotados pelo delegado da Central de Teleflagrante. O corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) do município para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

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