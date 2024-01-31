Andarilho liga para a polícia, confessa crime e acaba preso em Cachoeiro

Um homem foi morto a facadas na noite de terça-feira (30) após uma briga na localidade de São Vicente, zona rural do município de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo. O suspeito fugiu do local após o crime, mas ligou para a Polícia Militar para informar o que havia acontecido e que estava escondido no mato.

A vítima, segundo a PM, foi identificado como Robson Bachiette. Uma testemunha contou aos militares que presenciou a vítima e o autor do crime brigando no meio da estrada principal de São Vicente. Os dois estavam segurando uma vara de madeira para apartar o gado, conhecida como 'garruchão', e a vítima apresentava um sangramento na região do tórax.

A testemunha conta que conseguiu separá-los ao falar com o suspeito, que segurava uma faca pontiaguda. O serviço de ambulância disponível na localidade foi acionado e a vítima foi socorrida para uma unidade hospitalar na sede do município de Cachoeiro, porém, não resistiu e faleceu a caminho da unidade.

Ao ser questionada, a testemunha contou que o suspeito era um andarilho e que vivia há anos na região, morando no porão da igreja católica da comunidade. Uma equipe foi ao local, mas não achou o suspeito.

Ciodes acionado

Durante as buscas, o Ciodes recebeu às 22h40, uma ligação do próprio suspeito alegando que se envolveu em uma briga, que teria dado três golpes de faca contra um homem e estaria escondido. Os policiais então encontraram o suspeito de 53 anos, que confessou o crime. Ele foi encaminhado para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.