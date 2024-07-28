Venezuelanos fazem ato pela defesa do voto em Vitória

Manifestantes venezuelanos se reuniram na Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Crédito: Divulgação

Manifestantes venezuelanos se reuniram em apoio a democracia, na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), em Vitória, na tarde deste domingo (28) — dia de eleição presidencial na Venezuela.

O ato em defesa do voto aconteceu em mais de 90 cidades brasileiras. No Brasil, há apenas uma seção eleitoral habilitada a registrar votos nestas eleições presidenciais, a da Embaixada da Venezuela, em Brasília. A manifestante venezuelana, Gabriela Reina, contou que o movimento foi a forma que emigrados encontraram para incentivar o voto dos compatriotas.

"É muito difícil estar longe do país, dos familiares, toda a situação da muita ansiedade porque estamos longe e não podemos fazer nada por nosso país. Nossa forma de ajudar é com essas manifestações que hoje conseguimos fazer", contou a manifestante de 34 anos.