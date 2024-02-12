Veja quem era a influenciadora que morreu em acidente de moto no Sul do ES

Lidia Amelia de Almeida Silva era modelo e influenciadora Crédito: Arquivo pessoal/Instagram

A jovem de 21 anos que morreu em um acidente de moto em Alegre , na manhã desta segunda-feira (12), tinha comprado o veículo em agosto do ano passado, de acordo com uma postagem em seu perfil no Instagram. Na rede social, Lidia Amelia de Almeida Silva tinha mais de 16 mil seguidores e se descrevia como modelo e influenciadora. Nas postagens, ela também mostrava a sua paixão pela moto.

Lidia, de acordo com policiais que atenderam a ocorrência, era moradora de Guaçuí e estava acompanhada de uma jovem quando sofreu o acidente na BR 482. As duas chegaram a ser socorridas para prontos-socorros da região, mas a modelo, que conduzia a moto, não resistiu aos ferimentos. A outra passageira foi socorrida em estado grave.

Neste domingo (11), a jovem chegou a publicar um vídeo nos stories do Instagram pilotando a moto.