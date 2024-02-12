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Violência no trânsito

Mulher de 21 anos morre em acidente de moto na BR 482, em Alegre

Colisão foi registrada na manhã desta segunda-feira (12). Uma outra mulher que também estava na moto foi socorrida em estado grave

Publicado em 12 de Fevereiro de 2024 às 11:28

Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

12 fev 2024 às 11:28
Jovem de 21 anos morre em acidente de moto em Alegre
Jovem de 21 anos morre em acidente de moto em Alegre Crédito: Redes Sociais
Uma jovem de 21 anos morreu em um acidente de moto na BR 482, em Alegre, na manhã desta segunda-feira (12). A vítima, identificada como Lidia Amelia de Almeida Silva,  conduzia o veículo e chegou a ser socorrida ao pronto-socorro, mas não resistiu. Uma outra mulher que também estava na moto foi socorrida em estado grave.
Segundo informações de policiais que atenderam a ocorrência, o acidente foi no trevo de acesso à ES 181, seguindo para Muniz Freire. Ainda não há informações sobre o que provocou a colisão. Por meio de nota, a Polícia Militar informou que a ocorrência foi registrada na altura de Rive, como "tombamento  com motocicleta".
Ao chegar ao local, a PM foi informada que uma das vítimas, uma mulher sem identificação, foi socorrida até o hospital de Jerônimo Monteiro, porém a equipe médica informou que ela não tinha condições de responder devido ao estado grave. A motocicleta envolvida, uma CB250 Twister, foi removida.
A Polícia Civil foi procurada para mais informações sobre o acidente e informou que, até a publicação desta matéria, não houve acionamento para o transporte de cadáveres da Polícia Científica.

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