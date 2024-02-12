Mulher de 21 anos morre em acidente de moto na BR 482, em Alegre

Jovem de 21 anos morre em acidente de moto em Alegre Crédito: Redes Sociais

Uma jovem de 21 anos morreu em um acidente de moto na BR 482, em Alegre , na manhã desta segunda-feira (12). A vítima, identificada como Lidia Amelia de Almeida Silva, conduzia o veículo e chegou a ser socorrida ao pronto-socorro, mas não resistiu. Uma outra mulher que também estava na moto foi socorrida em estado grave.

Segundo informações de policiais que atenderam a ocorrência, o acidente foi no trevo de acesso à ES 181, seguindo para Muniz Freire. Ainda não há informações sobre o que provocou a colisão. Por meio de nota, a Polícia Militar informou que a ocorrência foi registrada na altura de Rive, como "tombamento com motocicleta".

Ao chegar ao local, a PM foi informada que uma das vítimas, uma mulher sem identificação, foi socorrida até o hospital de Jerônimo Monteiro, porém a equipe médica informou que ela não tinha condições de responder devido ao estado grave. A motocicleta envolvida, uma CB250 Twister, foi removida.