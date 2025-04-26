Veado-mateiro é flagrado na beira do mar em praia de Itapemirim; vídeo

Ezequiel de Souza disse que nunca havia visto um animal do tipo na praia. “Estava tomando um ‘caldo’ no mar. Quis salvar ele, mas ao chegar perto, ele saiu correndo e entrou numa moita. Fui à avenida principal para monitorar, por conta dos carros, e acionei a Secretaria de Meio Ambiente”, contou.

O secretário de Meio Ambiente de Itapemirim, Jean Paz Roza, que é biólogo, relatou que não é comum aparecer um veado-mateiro durante o dia na região. “Ele é um animal de hábito noturno, dificilmente vemos pelas praias e durante o dia. Ele habita a costa do nosso bioma, a Mata Atlântica. Aparentemente, está em boa saúde, foi conduzido até a de Mata de Guanandi e está sendo monitorado”, afirmou.