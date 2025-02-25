TSE aprova lista tríplice para Lula escolher novo juiz eleitoral do ES

A lista tríplice aprovada pela Corte superior visa ao preenchimento de vaga destinada a membros da advocacia no TRE-ES. O nome escolhido por Lula deverá ocupar o posto deixado pelo jurista Eduardo Xible Salles Ramos, cujo biênio se encerrou em novembro de 2024. A relação a ser apreciada pelo chefe do Executivo nacional é composta pelos seguintes advogados: