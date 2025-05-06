Trilha para piscinas naturais do Parque da Pedra Azul é interditada

Apesar da interdição para as piscinas, o Iema informou que o parque continua aberto para visitação, com as trilhas circulares funcionando normalmente, de terça-feira a domingo, das 8h às 16h. Essas trilhas são autoguiadas, sinalizadas e têm cerca de um quilômetro de percurso. O passeio dura entre 40 minutos a uma hora e leva os visitantes até a base da Pedra Azul, além de mirantes como o do Lagarto e do Forno Grande.