Quer subir no topo da Pedra Azul? Saiba como agendar visita

A visitação no modelo mais radical requer agendamento prévio e costuma exigir o esforço físico do visitante por cerca de 1h30 até o ponto mais alto

Parque Estadual Pedra Azul em Domingos Martins. (Vitor Jubini)

O Parque Estadual da Pedra Azul, na Região Serrana do Estado, é um dos principais cartões-postais do Espírito Santo e recebe turistas de vários lugares do Brasil. Mas engana-se quem pensa que a visitação acontece apenas do modelo tradicional, na parte de baixo. Há também a opção de subir no topo da Pedra Azul, que tem mais de 1.800 metros de altitude. A visitação no modelo mais radical requer agendamento prévio e costuma exigir o esforço físico do visitante por cerca de 1h30 até o ponto mais alto. Veja regras e como agendar abaixo.

O parque é gerido pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) e está aberto para visitação de terça-feira a domingo, das 8h às 16h, seguindo um sistema de agendamento obrigatório pelo portal Agenda ES. A Secretaria de Estado de Meio Ambiente ressalta que o agendamento garante uma experiência segura e organizada, além de contribuir para a conservação da biodiversidade.

Como funciona a visita?

Os visitantes encontram no parque trilhas, mirantes, piscinas naturais e escalada de aderência até o cume da pedra. A entrada no parque é gratuita, porém há um limite de 150 visitantes por dia.

O acesso às trilhas e piscinas naturais deve ser realizado em horários específicos estabelecidos durante o agendamento: 8h, 9h, 10h, 11h e 13h. Caso deseje agendar para um grupo, é possível marcar até cinco pessoas no site. O horário limite para iniciar o percurso é às 14h, com a ocupação máxima de 30 pessoas por horário.

O visitante pode escolher entre dois percursos. O percurso parcial, com cerca de um quilômetro, com duração média de 40 a 60 minutos e permitindo acesso à base da Pedra Azul e aos mirantes do Lagarto e do Forno Grande. Já o percurso completo tem uma distância aproximada de 3,5 quilômetros e pode ser percorrido em duas a três horas, dando acesso a todos os mirantes e às piscinas naturais.

Como é a escalada?

A escalada até o topo da Pedra Azul também requer agendamento no Agenda ES. Nessa modalidade, os horários disponíveis são: 6h30, 7h e 7h30. O limite é de 21 pessoas por dia, sendo três grupos de sete pessoas por agendamento, que devem ser realizados de forma individual pelo site.

Por se tratar de uma prática esportiva de escalada em rocha, diferente das trilhas que configuram apenas caminhada, essa atividade exige experiência em escalada de aderência e o uso de equipamentos de segurança. Para visitantes sem experiência prévia, é necessário contratar um guia especializado para condução e acompanhamento.

A trilha para escalada tem início na entrada do parque, passando pela trilha simples dos mirantes, e demanda cerca de uma hora e meia até a base da escalada. A Pedra Azul tem 1.822 metros de altitude, e a subida é classificada como grau segundo e terceiro de dificuldade, com dois lances de quarto e muitos lances de costão.

Antes de acessar as trilhas para a aventura, é obrigatório preencher um termo de responsabilidade e conhecimento de riscos, declarando-se o principal responsável pela sua própria segurança, o qual deve ser entregue na entrada do parque.

Como marcar a escalada da Pedra Azul?

01 ACESSE O SITE O endereço é o agenda.es.gov.br

02 SELECIONE A OPÇÃO No espaço de busca, escreva "escalada". O visitante terá a opção de "Escalada até o topo da pedra"

03 USUÁRIO E SENHA Após clicar nesta opção, o interessado deve fazer o login na plataforma

04 DISPONIBILIDADE Depois de entrar na sua conta, você será informado se há ou não vaga para a escalada em Domingos Martins

05 VEJA DATAS Selecione "Domingos Martins", depois "Pedra Azul" e confira as datas disponíveis

06 CONFIRA OS HORÁRIOS Após a escolha da data, você precisará escolher o horário

07 QUEM FARÁ O PASSEIO? Por fim, você precisa indicar quem fará a escalada: você ou outra pessoa

O Iema recomenda que os visitantes, em geral, utilizem calçados fechados e aderentes, roupas leves, além de levar protetor solar, chapéu, água e lanche. Também é importante atentar-se à diferença entre os agendamentos.

