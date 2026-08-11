Três pessoas ficam feridas em batida entre 2 carros e Kombi em Cachoeiro

Uma mulher, a filha dela, de 3 anos, e um homem ficaram feridos em um acidente envolvendo dois carros e uma Kombi na ES 488, conhecida como Rodovia do Frade, próximo ao Posto Dantas, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (11).





Segundo a Polícia Militar, um Volkswagen SpaceFox, que seguia no sentido Frade-Cachoeiro, tentou ultrapassar uma carreta, mas não conseguiu e atingiu lateralmente um Ford Fiesta, que trafegava no sentido contrário. Com o impacto, o Fiesta rodou na pista, invadiu a faixa contrária e bateu em uma Volkswagen Kombi, que pertence a uma empresa que presta serviço nas obras de pavimentação da ES 488, segundo o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER).





O motorista da Kombi, a mulher que estava no Fiesta e a filha dela foram socorridos por ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados para hospitais de Cachoeiro de Itapemirim. O estado de saúde das vítimas não foi informado.





O Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER) informou que o motorista da Kombi, sofreu algumas escoriações. O órgão acrescentou que tomou todas as providências necessárias e está acompanhando o caso.