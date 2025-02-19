Trator tomba, cai em açude e condutor morre em Mimoso do Sul

Trator tombou em barranco e caiu em açude em Mimoso do Sul, no Sul do ES Crédito: Divulgação/Polícia Militar

Um homem morreu após um trator tombar e cair em um açude na localidade de São José das Torres, em Mimoso do Sul, na Região Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o acidente aconteceu na quarta-feira (18) após o condutor tentar descer em um barranco com a máquina.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar as buscas pela vítima no açude após uma solicitante notificar o ocorrido e afirmar que o trabalhador estava submerso. Já no local, os bombeiros constataram que as equipes do Samu/192 já estavam na propriedade para socorrer a vítima, que havia sido retirada da água por um morador.