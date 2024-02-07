Trânsito de Vila Velha será interditado para passagem de blocos de rua

Faltam poucos dias para o carnaval e, para que a população possa aproveitar os blocos de rua com segurança, a Prefeitura de Vila Velha anunciou nesta quarta-feira (7) que algumas vias do município serão interditadas temporariamente.
As interdições, que acontecerão de acordo com a passagem de cada bloco, serão feitas pela Guarda Municipal. Após a passagem dos foliões, as ruas serão liberadas para o tráfego de veículos. Confira a programação:
Centro de Vila Velha
- Sábado (10/02) – 10h às 15h Bloco Balança Penha
- Os foliões sairão da Rua Dr. Aylson Reginaldo Simões, no Centro de Vila Velha. O bloco seguirá pelas ruas 23 de Maio, Antônio Ataíde e Antônio Ferreira de Queiroz.
Itapuã
- Sábado (10/02) e terça-feira (13/02) – 12h às 17h
- Bloco Xixi do Bode / Unidos da Toca
- Os foliões se concentração na Praça São Francisco de Assis, em Itapuã, e seguirão pela Avenida Jair de Andrade, Rua Fortaleza, Rua Belém e Rua Biribazeiro.
- Segunda-feira (12/02) – 09h às 12h
- Bloco Infantil Canelinha da Praia
- Os foliões mirim sairão da Rua Fortaleza, em Itapuã, e passarão pela Rua Juiz Alexandre Martins, Rua Guanabara, Av. Jair de Andrade e retornarão para a Rua Fortaleza.
Itaparica
- Domingo (11/02) – 12h às 17h
- Bloco Folia do Saco Roxo
- O bloco saíra da Rua Itapemirim, em Itaparica, e os foliões passarão pela Av. Santa Leopoldina, Rua José Feliz Cheim e Av. Saturnino Rangel Mauro.
Praia dos Recifes
- Sábado (10/02) – 12h às 17h
- Bloco Roupa Suja
- O bloco sairá da Rua Gaivotas, na Praia dos Recifes, e passará pelas ruas Marisia, Sereia, Rosa de Piredda, Procelária, Maré e terminará na Rua Corveta.
Ponta da Fruta
- Domingo (11/02) – 12h às 17h
- Bloco Unidos da Vovó
- Os foliões sairão da rua Paraná e seguirão pela Av. Espírito Santo e terminarão da Praia Rasa.
- Domingo (11/02) e segunda-feira (12/02) – 14h às 17h
- Bloco GG
- Os foliões curtirão a folia desfilando pela Avenida Tatuí, em Nova Ponta da Fruta.
Barra do Jucu
- Sábado (10/02) – Bloco das Piranhas / Bloco Surpresa
- Domingo (11/02) – Bloco Teatro Carnavalhesco / Bloco Surpresa
- Segunda-feira (12/02) – Bloco Siri de Tamanco / Bloco Surpresa
- Terça-feira (13/02) – Bloco Siri de Tamanco / Bloco Surpresa
- Os blocos da Barra do Jucu estarão nas ruas das 12h às 17h. Os foliões sairão da Avenida Anderssem Fidalgo Pereira e passarão pela avenida Ana penha Barcelos, rua Vasco Coutinho, rua Antônio dos Santos leão e terminarão na praça Pedro Valadares.