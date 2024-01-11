A programação do Carnaval 2024 em Cariacica está oficializada. De acordo com a Secretaria de Cultura e Turismo (Semcult) do município, 11 blocos estão confirmados para desfilar nas ruas da cidade entre 26 de janeiro e 25 de fevereiro, das 9h às 11h30 e das 16h às 20h.
De acordo com a pasta, já foram divulgadas as normas para horário, percurso e organização da festa. Em Cariacica, todos os blocos contarão com iluminação no trajeto e segurança promovida pela Guarda Municipal e pela Polícia Militar (PMES).
Confira as regras do Carnaval 2024 em Cariacica:
- Os organizadores deverão respeitar o percurso determinado;
- Os horários de concentração e dispersão (até uma hora depois do término) e de parada de som (minutos antes do término) deverão ser seguidos conforme combinado;
- O número de público e componentes também deve ser respeitado; caso haja público extra, a equipe de segurança formada pela Guarda Municipal, Polícia Militar e agentes de trânsito irá avaliar a participação.
Segundo a Semcult, todas as regras foram alinhadas em reunião de planejamento com os organizadores dos blocos.
Carnaval: blocos de rua em Cariacica vão poder desfilar entre 9h e 20h
Programação dos blocos em Cariacica
- Bloco Vai dar o Que Falar
Data: 26/01 - 16h às 20h
Percurso: sairá da Pracinha Azul, em Cruzeiro do Sul, passando pelas ruas Especial, João Bucch, Canopus e de volta para a praça.
- Bloco Bora Lá
Data: 28/01 - 16h às 20h
Percurso: Rua Itabapoana, em Itacibá, seguindo pelas ruas Adélio, Cleto Trancoso Pinheiro, Itaguaçu e de volta para a Itabapoana.
- Bloco 705
Data: 03/02 - 16h às 20h
Percurso: concentração na Praça de Nova Brasília.
- Bloco Carnapiralto pelas Ruas
Data: 03/02
Percurso: Rua Demóstenes, em Alto Lage, ruas Alberico Rodrigues, Rui Barbosa, Constância Novaes, Romualdo Martins, Edmilson Varejão e Arthur Mazelli.
- Bloco das Virgens
Data: 04/02 - 16h às 20h
Percurso: concentração na rua Vicente Santório Fantini, em Piranema.
- Bloco Seu Boneco
Data: 04/02 - 16h às 20h
Percurso: concentração em Santa Luzia, na Distribuidora do Léo, até o ponto final do ônibus.
- Bloco Piradinho do Caps
Data: 08/02 - 9h às 11h30
Percurso: Alameda Élcio Álvares, em Tucum, avenida Governador José Sette, até a praça Conjunto Santanta.
- Bloco Lambe Sal
Data: 11/02 - 16h às 20h
Percurso: concentração na praça Nova Brasília até o ponto final do ônibus.
- Bloco Eva e Adão
Data: 25/02 - 16h às 20h
Percurso: Rua Santa Alice, em Jardim Campo Grande, em frente ao Bar do Alagoano.
- Bloco do GM
Data: 25/02 - 16h às 20h
Percurso: Rua Blumenau, em Bela Vista, ao lado da quadra