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Carnaval: blocos de rua em Cariacica vão poder desfilar entre 9h e 20h

De acordo com a Secretaria de Cultura e Turismo do município, 11 blocos estão confirmados para desfilar nas ruas da cidade
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

11 jan 2024 às 09:40

Publicado em 11 de Janeiro de 2024 às 09:40

Aniversário de Cariacica
Bairro Alto Lage está na programação de blocos Crédito: Fernando Madeira
A programação do Carnaval 2024 em Cariacica está oficializada. De acordo com a Secretaria de Cultura e Turismo (Semcult) do município, 11 blocos estão confirmados para desfilar nas ruas da cidade entre 26 de janeiro e 25 de fevereiro, das 9h às 11h30 e das 16h às 20h.
De acordo com a pasta, já foram divulgadas as normas para horário, percurso e organização da festa. Em Cariacica, todos os blocos contarão com iluminação no trajeto e segurança promovida pela Guarda Municipal e pela Polícia Militar (PMES).

Confira as regras do Carnaval 2024 em Cariacica:

  • Os organizadores deverão respeitar o percurso determinado;
  • Os horários de concentração e dispersão (até uma hora depois do término) e de parada de som (minutos antes do término) deverão ser seguidos conforme combinado;
  • O número de público e componentes também deve ser respeitado; caso haja público extra, a equipe de segurança formada pela Guarda Municipal, Polícia Militar e agentes de trânsito irá avaliar a participação.
Segundo a Semcult, todas as regras foram alinhadas em reunião de planejamento com os organizadores dos blocos.
Carnaval: blocos de rua em Cariacica vão poder desfilar entre 9h e 20h

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Programação dos blocos em Cariacica

  • Bloco Vai dar o Que Falar
    Data: 26/01 - 16h às 20h
    Percurso: sairá da Pracinha Azul, em Cruzeiro do Sul, passando pelas ruas Especial, João Bucch, Canopus e de volta para a praça.
  • Bloco Bora Lá
    Data: 28/01 - 16h às 20h
    Percurso: Rua Itabapoana, em Itacibá, seguindo pelas ruas Adélio, Cleto Trancoso Pinheiro, Itaguaçu e de volta para a Itabapoana.
  • Bloco 705
    Data:     03/02 - 16h às 20h
    Percurso: concentração na Praça de Nova Brasília.
  • Bloco Carnapiralto pelas Ruas
    Data: 03/02
    Percurso: Rua Demóstenes, em Alto Lage, ruas Alberico Rodrigues, Rui Barbosa, Constância Novaes, Romualdo Martins, Edmilson Varejão e Arthur Mazelli.
  • Bloco das Virgens
    Data: 04/02 - 16h às 20h
    Percurso: concentração na rua Vicente Santório Fantini, em Piranema.
  • Bloco Seu Boneco
    Data: 04/02 - 16h às 20h
    Percurso: concentração em Santa Luzia, na Distribuidora do Léo, até o ponto final do ônibus.
  • Bloco Piradinho do Caps
    Data:     08/02 - 9h às 11h30
    Percurso: Alameda Élcio Álvares, em Tucum, avenida Governador José Sette, até a praça Conjunto Santanta.
  • Bloco Lambe Sal
    Data: 11/02 - 16h às 20h
    Percurso: concentração na praça Nova Brasília até o ponto final do ônibus.
  • Bloco Eva e Adão
    Data:     25/02 - 16h às 20h
    Percurso: Rua Santa Alice, em Jardim Campo Grande, em frente ao Bar do Alagoano.
  • Bloco do GM
    Data:     25/02 - 16h às 20h
    Percurso: Rua Blumenau, em Bela Vista, ao lado da quadra

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