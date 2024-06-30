Tiroteio dentro de casa em Barra de São Francisco mata duas pessoas

Dois homens morreram durante uma troca de tiros dentro de uma casa no bairro Colina, em Barra de São Francisco, Noroeste do Espírito Santo, na noite de sábado (29). Testemunhas contaram à Polícia Militar que dois homens de moto chegaram à Rua João Pessoa e seguiram em direção a uma mulher e ao irmão dela, que estavam bebendo na calçada. Os irmãos correram para a casa da mãe.

Já dentro do imóvel, José Roberto Florêncio Júnior — que antes estava na calçada com a irmã — pegou uma arma e trocou tiros com os dois homens que haviam chegado de moto. Um deles foi baleado, tentou fugir, mas acabou morrendo metros depois, já na rua. Ele foi identificado pela PM como Rian Douglas Izaias dos Santos, 21 anos. No bolso dele havia 13 munições de arma de fogo. O comparsa conseguiu pegar a moto e fugir.

José Roberto também foi baleado. Vizinhos o levaram ao Hospital Estadual Dr. Alceu Melgaço Filho, mas não resistiu ao ferimento no peito e morreu. Ele tinha 19 anos.