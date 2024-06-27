Taxista é preso com 1 kg de crack dentro do carro na BR 262 em Brejetuba

O táxi de Cariacica foi abordado em Brejetuba, no posto da PRF, e cerca de 1 kg de crack era transportado Crédito: Divulgação/PRF

Um taxista, que não teve o nome divulgado, foi preso transportando 1 kg de crack na BR 262, em Brejetuba , Região Serrana do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (27). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo era de Cariacica e seguia em direção a Ibatiba.

O condutor foi preso no km 131 da rodovia, no posto da corporação em Brejetuba, em uma operação que contou com o apoio do Grupo de Operações com Cães. De acordo com a PRF, ao longo da abordagem, o condutor do veículo Fiat Siena apresentou sinais de nervosismo, sendo incapaz de fornecer informações precisas sobre o destino dele ou dos clientes para os quais prestaria serviço.

Além do nervosismo, os agentes sentiram forte odor de entorpecentes dentro do automóvel. Após vistoria no veículo, os policiais encontraram uma sacola contendo quase 1kg de substância semelhante ao crack, confirmado posteriormente por meio de um narcoteste. Na ação, também foram apreendidos R$ 1.094,20 em espécie e um celular. De acordo com a PRF, o homem não informou para onde as drogas seriam levadas.