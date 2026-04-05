Suspeito é preso com drogas e munição em Divino de São Lourenço

De acordo com a Polícia Militar, ele tentou fugir dos militares, mas foi abordado e com ele foi encontrado um papelote de cocaína e dinheiro. Em um veículo ligado a ele, os policiais apreenderam mais seis papelotes da droga e R$ 2.002,00 em espécie.

Na casa do suspeito, foram localizados uma balança de precisão, materiais para embalar drogas, um caderno com anotações do tráfico, um cartucho calibre .12, tubos de pólvora e um celular, além de sete papelotes de cocaína e R$ 2.102,00. O homem foi preso e encaminhado à Delegacia Regional de Alegre onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado ao sistema prisional.