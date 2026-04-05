Suspeito é preso com drogas e munição em Divino de São Lourenço

Um homem foi levado para a delegacia após ser flagrado com drogas e dinheiro na noite deste sábado (4), em Divino de São Lourenço, na região do Caparaó, no Espírito Santo. Parte do material estava com ele, outra parte estava dentro de um veículo e o restante na casa dele. A idade e o nome do suspeito não foram divulgados.
De acordo com a Polícia Militar, ele tentou fugir dos militares, mas foi abordado e com ele foi encontrado um papelote de cocaína e dinheiro. Em um veículo ligado a ele, os policiais apreenderam mais seis papelotes da droga e R$ 2.002,00 em espécie.
Na casa do suspeito, foram localizados uma balança de precisão, materiais para embalar drogas, um caderno com anotações do tráfico, um cartucho calibre .12, tubos de pólvora e um celular, além de sete papelotes de cocaína e R$ 2.102,00. O homem foi preso e encaminhado à Delegacia Regional de Alegre onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado ao sistema prisional.