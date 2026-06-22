Site da Prefeitura de Venda Nova do Imigrante sofre invasão

A Prefeitura de Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo, informou que o site do município foi alvo de uma invasão na manhã desta segunda-feira (22) e precisou ser temporariamente retirado do ar por medida de segurança.





Segundo a administração municipal, até o momento não foram identificados indícios de perda ou alteração de dados nem de vazamento de informações sigilosas. "Foi identificada apenas a visualização de dados que já são públicos", informou a prefeitura.





A empresa responsável pelo monitoramento do sistema acompanha o caso e atua junto ao município na apuração do incidente. Segundo a gestão municipal, todas as medidas administrativas e judiciais cabíveis estão sendo adotadas.