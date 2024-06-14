Rodovia do Sol será interditada parcialmente neste domingo (16)

Quem for passar pela Rodovia do Sol neste domingo (16) deverá ter atenção. Entre 6h30 e 8h30, a faixa da direita ficará interditada, do quilômetro 14 ao quilômetro 10 (de Guarapari para Vila Velha). A interdição acontece devido à realização da Meia Maratona de Vila Velha.