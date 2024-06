Comitiva do governo

ES busca apoio em Brasília para acabar com alagamentos em rodovias de Viana

Governador Renato Casagrande e o vice, Ricardo Ferraço, se reuniram com vários ministros, nesta quarta (5), para tratar de demandas do Estado

Alagamento ao lado do viaduto da BR 101 em Viana. (Gabriela Ribeti)

O governador também pleiteou investimentos federais nas cidades atingidas pelas chuvas de março na região sul capixaba, além de discutir a situação das rodovias federais que cortam o Espírito Santo. Também foram abordados temas econômicos, como a expansão da oferta de gás e importações de veículos.

Casagrande se reuniu com os ministros da Cidades, Jader Barbalho Filho; da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes; dos Transportes, Renan Filho; de Minas e Energia, Alexandre Silveira; e das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Também participaram o vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço, e integrantes da bancada federal capixaba, entre eles, o coordenador, deputado federal Josias Da Vitória.

“No Ministério das Cidades, falamos também sobre um investimento importante, como a adequação do acesso ao bairro Marcílio de Noronha, em Viana, que acaba sendo muito afetado pelas chuvas. Precisamos fazer a macrodrenagem daquela região. Então, juntamente com o prefeito, apresentamos o projeto para o ministro. A Prefeitura de Viana já tinha apresentado no PAC e ficou bem encaminhado para que o governo federal nos ajude a realizar esse investimento”, afirmou o governador.

Casagrande e Ferraço também se reuniram com o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, para discutir a recuperação dos municípios do sul do Espírito Santo que foram atingidos pela tragédia climática no final de março, como Mimoso do Sul, Apiacá e Bom Jesus do Norte. O governo federal já liberou R$ 23 milhões, e o governo estadual apresentou um plano de trabalho estimado em R$ 70 milhões. "Agradecemos a participação do governo federal nessa ação de reconstrução dos municípios e pedimos um reforço de recursos. Nos próximos dias, teremos resultados dessa reunião", destacou o governador.

BRs 101, 262 e ferrovias

Comitiva do governo do Estado se reuniu com o ministro Renan Filho. (Giovani Pagotto/Governo-ES)

Governador e vice estiveram com o ministro dos Transportes, Renan Filho, para tratar sobre as obras nas rodovias federais no Estado, em especial, as BRs 101 e 262. “Houve um entendimento envolvendo o ministério, a área técnica do Tribunal de Contas da União e a concessionária para que se retome as obras de duplicação da BR 101. Acredito que nos próximos meses teremos um parecer definitivo sobre esse tema. Também falamos sobre ferrovias. O ministro está buscando um entendimento com a Vale para termos a ligação ferroviária de Cariacica até Anchieta e o projeto de Anchieta até o Rio de Janeiro”, disse Casagrande.

Segundo Casagrande, está na fase final um entendimento com a Vale para a liberação da extensão ferroviária de Cariacica até Anchieta e do projeto da ferrovia de Anchieta até a divisa com o Rio de Janeiro. "O entendimento com a Vale está na fase final e depende agora de valores para que tenhamos a liberação da extensão ferroviária", explicou o governador.

Ainda sobre ferrovias, o chefe do Executivo capixaba tratou ainda sobre a renovação da Ferrovia Centro-Atlântica, que faz a ligação do centro do Brasil com a Estrada de Ferro Vitória a Minas. "Queremos que a renovação da concessão tenha alguns investimentos previstos, como a transposição da Serra do Tigre e a ligação de Unaí a Pirapora. Fortalecendo assim o corredor Centro-Oeste, pois temos um porto que está sendo implementado em Aracruz. Essa é uma ação fundamental para nós", disse.

Concessão da EDP e ES + Gás

A renovação da concessão da EDP, companhia responsável pela distribuição de energia elétrica na maior parte do Espírito Santo, foi um dos assuntos tratados no Ministério de Minas e Energia. Além disso, a comitiva abordou a expansão da rede de gás natural no Espírito Santo.

“Tratamos da renovação da licença da EDP como distribuidora de boa parte de energia no Espírito Santo e também do programa de gás. Agora no mês de junho, dentro do programa ES + Gás, que são caminhos e rotas para a gente expandir a oferta e também a demanda de gás natural dentro do programa Capixaba de Descarbonização, trabalhando a transição energética e a importância do gás”, completou Casagrande.

