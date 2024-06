Trecho da BR 101 é totalmente interditado após acidente com carreta em Iconha

Um homem morreu em um grave acidente envolvendo o caminhão que ele estava dirigindo no início da noite de segunda-feira (3), na localidade de Serra do Soturno, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. De acordo com informações na base do Corpo de Bombeiros, o acionamento foi registrado por volta de 18h15, próximo a um trecho conhecido como "Curva da Morte", da ES 164.