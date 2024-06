Vitória

Ponte de Camburi passa por novas obras após ferrugem tomar conta

Neste domingo (2), foi possível ver os trechos em obra sinalizados. Problema foi noticiado por A Gazeta no dia 21 de maio e prefeitura iniciou os reparos há 10 dias

Prefeitura de Vitória faz manutenção de Ponte de Camburi que foi tomada por ferrugem. (Ricardo Medeiros)

A Prefeitura de Vitória iniciou a manutenção de partes da Ponte de Camburi afetadas por ferrugem. As intervenções começaram há 10 dias, após A Gazeta mostrar a situação da estrutura. Neste domingo (2), a reportagem esteve no local e constatou que uma sinalização foi instalada no trecho para alertar pedestres e ciclistas.

O secretário da Central de Serviços do município, Leonardo Amorim, explicou que a prefeitura tem contrato com uma empresa para fazer a manutenção de corrimãos, guarda-corpos e outras estruturas metálicas na cidade, e uma equipe foi até o local verificar a estrutura.

"Estive lá com engenheiros e a empresa que faz a manutenção e identificamos que era necessário fazer alguns reparos e estamos com a equipe lá, lixando", contou neste domingo (2). Segundo ele, todas as ferragens mais comprometidas serão substituídas. No guarda-corpo, cerca de sete tubos mais danificados serão trocados.

Nos últimos dias, algumas placas de cimento, onde as fissuras entre uma e outra estavam mais evidentes, foram trocadas. Nesta semana, outras cinco devem ser ajustadas. "É uma ponte bastante afetada pela ação do tempo, como a maresia, por exemplo", justificou o secretário. A sinalização, segundo o secretário, é para alertar a população que alguns trechos estão passando por manutenção.

A previsão é que as intervenções continuem nesta semana. O secretário disse que o valor da obra ainda está sendo levantado, pois está sendo tocada pela empresa que já tem contrato com o município para serviços como esse.

Ferrugem preocupa moradores

Após a publicação da reportagem, no dia 21 de maio, leitores de A Gazeta manifestaram preocupação nas redes sociais sobre as condições da ponte. "Tem umas placas de cimento dessas que você pisa e ela balança! Medo de descer igual Super Mario", comentou um seguidor do jornal.

"O pouco que já passei de bicicleta sempre tive a sensação de que essa ponte ia cair a qualquer momento", escreveu outro. "Além dos buracos e desníveis. Um perigo para os pedestres!", criticou outra leitora.

Ferrugem toma conta da ponte

Quem passa pela Ponte de Camburi tem percebido bastante ferrugem na estrutura. A situação é ainda pior embaixo da calçada e da ciclovia. Em 2019, a ponte foi interditada devido a esse mesmo problema e recebeu obras no valor de mais de R$ 641 mil.

Em alguns pontos, como mostram as imagens registradas em maio pelo repórter fotográfico Ricardo Medeiros, de A Gazeta, é possível ver até um ferro solto. Veja abaixo.

