Ferrugem toma conta de estrutura da Ponte de Camburi em Vitória

Estrutura passou por obras em 2019 devido ao mesmo problema; Prefeitura de Vitória anunciou que vai vistoriar o trecho e analisar o que deve ser feito

Quem passa pela Ponte de Camburi, em Vitória, percebe a estrutura com bastante ferrugem no guarda-corpo. A situação é ainda pior embaixo da calçada e da ciclovia. Em 2019, a ponte foi interditada devido a esse mesmo problema e recebeu obras no valor de mais de R$ 641 mil, mas atualmente a situação se repete no local.