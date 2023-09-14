Vitória: Praia da Guarderia terá quadras de hóquei, patinação e pickleball

Vitória reforma quadras para a prática de hóquei, patinação e pickleball Crédito: Reprodução Google Maps

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Semesp) informou para A Gazeta que os espaços serão totalmente remodelados para a prática de diversas modalidades, como vôlei de quadra, hóquei e patinação, dentro da política de recuperação de infraestrutura e expansão de modalidades esportivas na cidade.

pickleball. A prática lembra outros jogos como frescobol, tênis e ping-pong e tem conquistado os capixabas, TV Gazeta. Além dessas atividades, as quadras também estão sendo projetadas para possibilitar a prática de. A prática lembra outros jogos como frescobol, tênis e ping-pong e tem conquistado os capixabas, como mostrou o programa Em Movimento , da

O que diferencia o pickleball de outras atividades é o tamanho da quadra, com 13 metros de comprimento e 6 metros de largura, além da raquete, que é maior, e a bola usada. Além de ser de plástico, ela tem pequenos furos.