Vitória: Praia da Guarderia terá quadras de hóquei, patinação e pickleball

A Prefeitura de Vitória iniciou a reforma das quadras localizadas na Praia da Guarderia, na Enseada do Suá. Desde o início da semana, o local vem sendo cercado com tapumes pela Central de Serviços, responsável pela reformulação. O piso de asfalto, que tem mais de 20 anos, será todo recuperado, assim como a pintura e os alambrados.
A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Semesp) informou para A Gazeta que os espaços serão totalmente remodelados para a prática de diversas modalidades, como vôlei de quadra, hóquei e patinação, dentro da política de recuperação de infraestrutura e expansão de modalidades esportivas na cidade.
Além dessas atividades, as quadras também estão sendo projetadas para possibilitar a prática de pickleball. A prática lembra outros jogos como frescobol, tênis e ping-pong e tem conquistado os capixabas, como mostrou o programa Em Movimento, da TV Gazeta.
O que diferencia o pickleball de outras atividades é o tamanho da quadra, com 13 metros de comprimento e 6 metros de largura, além da raquete, que é maior, e a bola usada. Além de ser de plástico, ela tem pequenos furos.
A Secretaria de Desenvolvimento da Cidade e Habitação (Sedec) informou ainda que planeja a reformulação da Praça dos Namorados. O projeto está em fase de elaboração e estudos para melhorias no local.