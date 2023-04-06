Após duas semanas, Praia da Guarderia volta a ficar própria para banho

Praia da Guarderia, em Vitória, voltou a ficar própria para banho Crédito: Carlos Alberto Silva

As fotos feitas naquela data mostravam a água, de cor mais escura, chegando a uma das praias mais movimentadas de Vitória. Após o dano ambiental, a prefeitura colocou, como precaução, uma bandeira vermelha no local . A recomendação do município era que os banhistas evitassem o local para atividades de recreação ou esportiva. A bandeira verde, porém, voltou a aparecer nesta quinta-feira (6), indicando, em tese, que a praia pode ser utilizada.

Pontos 12 e 12A, na Praia da Guarderia, estão próprios para banho Crédito: Reprodução | Prefeitura de Vitória

A Secretaria do Meio Ambiente de Vitória classifica a qualidade das águas como:

Próprias (bandeira verde)



Impróprias (bandeira vermelha)



Interditadas (bandeira amarela)



Atualmente, com a nova classificação, os pontos 12 (que fica a 100 metros da ponte da Ilha do Frade) e 12A, na praia da Guarderia, estão na cor verde. Assim como praias da Ilha do Boi, Ilha do Frade e na Praia de Camburi. O mapa é válido até o dia 13 de abril, quando será divulgada uma nova classificação.

A classificação da balneabilidade é a indicação da qualidade das águas destinadas à recreação de contato direto e prolongado, como natação, mergulho e lazer. É realizada, em regime de rotina semanal, por meio da coleta de amostras de águas e análise laboratorial.

De acordo com a prefeitura, os dois pontos voltaram a ter bandeira verde para o banho de mar após a realização de várias análises laboratoriais, que garantiram a segurança necessária para a mudança da balneabilidade.

O que disse a Cesan sobre o esgoto

Procurada no dia 21 de março para se posicionar sobre o assunto, a Cesan enviou nota – dois dias após publicação da matéria citando a situação – explicando que "o sistema de monitoramento da elevatória da Praia do Canto, que bombeia esgoto sanitário para a estação de tratamento de Mulembá, sofreu um pico de energia que desarmou o sistema de proteção elétrica". A companhia garantiu que religou "imediatamente" o equipamento, que voltou a operar normalmente.

Multa de R$ 2,5 milhões por despejo de esgoto

A Praia da Guarderia integra a Área de Proteção Ambiental Baía das Tartarugas. Em nota, a prefeitura ainda detalhou que a multa considera artigos do código ambiental do município e decreto federal, ambos proibindo qualquer degradação do meio ambiente.

A reportagem voltou a procurar a Cesan no dia 31 de março para saber se houve o pagamento da multa ou se a empresa iria recorrer da infração. Mas não houve resposta sobre o questionamento.

A Cesan também foi procurada no dia 6 de abril, data de publicação desta reportagem. Em nota, informou que o monitoramento e controle de balneabilidade das praias é de competência municipal. A Cesan informou ainda que vai recorrer da multa emitida pela prefeitura.

Histórico da Guarderia

O cenário melhorou em 2021 e 2022, quando recebeu a bandeira vermelha em menos de 15% e 10% das vezes, respectivamente. No posicionamento emitido em fevereiro deste ano, a Prefeitura de Vitória atribuía o histórico do local à "direta influência da emissão de esgoto em Vila Velha".

Antes, em abril de 2021, a Praia da Guarderia foi classificada como "irregular" para banhistas devido ao despejo de esgoto. Na ocasião, o próprio prefeito Lorenzo Pazolini afirmou que vistorias identificaram e notificaram sete condomínios que despejavam dejetos de forma irregular na rede de drenagem.