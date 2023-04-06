Após duas semanas, Praia da Guarderia volta a ficar própria para banho

A Praia da Guarderia, em Vitória, voltou a ter bandeira verde, indicando que os pontos estão próprios para banho, segundo classificação de balneabilidade divulgado nesta quinta-feira (6) pela Prefeitura de Vitória. No dia 21 de março, há duas semanas, o fotógrafo de A Gazeta Ricardo Medeiros registrou em imagens um despejo de esgoto na região. Conforme apurado pela reportagem, o esgoto chegou ao local após um sistema elétrico da Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) desarmar.
As fotos feitas naquela data mostravam a água, de cor mais escura, chegando a uma das praias mais movimentadas de Vitória. Após o dano ambiental, a prefeitura colocou, como precaução, uma bandeira vermelha no local. A recomendação do município era que os banhistas evitassem o local para atividades de recreação ou esportiva. A bandeira verde, porém, voltou a aparecer nesta quinta-feira (6), indicando, em tese, que a praia pode ser utilizada.
A Secretaria do Meio Ambiente de Vitória classifica a qualidade das águas como:
- Próprias (bandeira verde)
- Impróprias (bandeira vermelha)
- Interditadas (bandeira amarela)
Atualmente, com a nova classificação, os pontos 12 (que fica a 100 metros da ponte da Ilha do Frade) e 12A, na praia da Guarderia, estão na cor verde. Assim como praias da Ilha do Boi, Ilha do Frade e na Praia de Camburi. O mapa é válido até o dia 13 de abril, quando será divulgada uma nova classificação.
A classificação da balneabilidade é a indicação da qualidade das águas destinadas à recreação de contato direto e prolongado, como natação, mergulho e lazer. É realizada, em regime de rotina semanal, por meio da coleta de amostras de águas e análise laboratorial.
De acordo com a prefeitura, os dois pontos voltaram a ter bandeira verde para o banho de mar após a realização de várias análises laboratoriais, que garantiram a segurança necessária para a mudança da balneabilidade.
O que disse a Cesan sobre o esgoto
Procurada no dia 21 de março para se posicionar sobre o assunto, a Cesan enviou nota – dois dias após publicação da matéria citando a situação – explicando que "o sistema de monitoramento da elevatória da Praia do Canto, que bombeia esgoto sanitário para a estação de tratamento de Mulembá, sofreu um pico de energia que desarmou o sistema de proteção elétrica". A companhia garantiu que religou "imediatamente" o equipamento, que voltou a operar normalmente.
Multa de R$ 2,5 milhões por despejo de esgoto
A Prefeitura de Vitória anunciou que emitiu uma multa no valor de R$ 2,5 milhões contra a Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan) pelo vazamento de esgoto na Praia de Guarderia. Uma semana após a constatação de que o esgoto estava desaguando em uma praia de intensa movimentação de capixabas e até turistas, a Prefeitura de Vitória informou à reportagem de A Gazeta o valor da multa e detalhou que a infração considera a degradação ambiental ocorrida na região.
A Praia da Guarderia integra a Área de Proteção Ambiental Baía das Tartarugas. Em nota, a prefeitura ainda detalhou que a multa considera artigos do código ambiental do município e decreto federal, ambos proibindo qualquer degradação do meio ambiente.
A reportagem voltou a procurar a Cesan no dia 31 de março para saber se houve o pagamento da multa ou se a empresa iria recorrer da infração. Mas não houve resposta sobre o questionamento.
A Cesan também foi procurada no dia 6 de abril, data de publicação desta reportagem. Em nota, informou que o monitoramento e controle de balneabilidade das praias é de competência municipal. A Cesan informou ainda que vai recorrer da multa emitida pela prefeitura.
Histórico da Guarderia
Conforme levantamento feito pela repórter Natália Bourguignon, a Praia da Guarderia alterna entre as classificações de "própria" e "imprópria" para banho. Entre os anos de 2015 e 2020, por exemplo, o trecho teve a qualidade da água reprovada em mais de 15% das análises.
O cenário melhorou em 2021 e 2022, quando recebeu a bandeira vermelha em menos de 15% e 10% das vezes, respectivamente. No posicionamento emitido em fevereiro deste ano, a Prefeitura de Vitória atribuía o histórico do local à "direta influência da emissão de esgoto em Vila Velha".
Antes, em abril de 2021, a Praia da Guarderia foi classificada como "irregular" para banhistas devido ao despejo de esgoto. Na ocasião, o próprio prefeito Lorenzo Pazolini afirmou que vistorias identificaram e notificaram sete condomínios que despejavam dejetos de forma irregular na rede de drenagem.
Após duas semanas, Praia da Guarderia volta a ficar própria para banho