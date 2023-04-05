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"Alinhamento de astros"

Maré alta invade ruas e provoca alagamentos em bairros de Vitória

De acordo com especialista, aumento pode ter ocorrido devido ao alinhamento do sol e lua que influenciam diretamente na intensidade das marés; veja a explicação

Publicado em 05 de Abril de 2023 às 18:33

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

05 abr 2023 às 18:33
A maré alta, que chegou a 1,5 metro, provocou alagamentos nos bairros de Ilha de Santa Maria e Maria Ortiz, em Vitória, na tarde desta quarta-feira (5). De acordo com o professor do Departamento de Oceanografia da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Agnaldo Silva Martins, a cada 14 dias, lua e o sol ficam alinhados e a força gravitacional de ambos, somadas, forma marés mais fortes, chamadas de sizígia.
Ainda segundo o professor, os alagamentos poderiam ser de dimensão ainda maior caso estivesse chovendo forte no momento desse alinhamento.
“Por sorte não choveu, porque se tivesse chuva forte na mesma hora da maré, a enchente seria muito maior. E se ainda coincidisse chuva forte, maré de sizígia e incidência de ondas de ressaca, teríamos um cenário ainda pior. É raro coincidir esses fenômenos ao mesmo tempo, porque cada um dura apenas algumas horas e todos têm que ocorrer nas mesmas horas, mas pode acontecer e gerar muitos estragos”, disse.
O professor explicou que a lua, por estar mais perto, tem o dobro da influência da maré do que o sol, mas o sol também influencia. Nos períodos de lua cheia e lua nova, como há esse alinhamento, as somas das forças gravitacionais dos dois astros se somam.
Maré alta invade ruas e provoca alagamentos em bairros de Vitória
“Quando eles não estão alinhados, a maré alta é de 100 a 120 centímetros. Nesses períodos de alinhamento, a maré alta chega a 160 a 180 centímetros”, destacou.

Construção de reservatório

A Prefeitura de Vitória informou que para minimizar os efeitos das marés altas em algumas regiões, como em Fradinhos, Jucutuquara, Ilha de Santa Maria e Cruzamento, onde residem 9,4 mil moradores, serão construídos 4,6 quilômetros de galerias e dois reservatórios de contenção.
A Secretaria de Obras (Semob) está finalizando o orçamento para lançar o edital de licitação, que contratará empresa responsável pela elaboração dos projetos e execução das obras no sistema de macrodrenagem desta região.
"A região tem origem em ocupações irregulares sobre manguezais aterrados. Assim, sofrem grande influência das marés, apresentando alagamentos mesmo em período de estiagem", disse a prefeitura. 
A administração municipal esclareceu também que contratou uma empresa especializada em elaboração de projetos básicos e executivos de engenharia, execução das obras e operação assistida do sistema de macrodrenagem de 18 bacias de drenagem que atendem os bairros Mário Cypreste, Santo Antônio, Inhanguetá, Estrelinha, Grande Vitória, Universitário e Santa Teresa. O valor do contrato é de R$ 139,6 milhões. O prazo de execução será de 36 meses.
O anteprojeto da prefeitura propõe uma técnica mista com galerias, reservatórios para controle de cheias e estações de bombeamento.

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