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Feriado com chuva

Tempo muda e feriadão de Páscoa tem previsão de chuva e menos calor no ES

Há previsão de pancadas isoladas como ocorreu na Capital capixaba na manhã desta quarta (5); Cenário se mantém até o domingo (9) e as temperaturas caem

Publicado em 05 de Abril de 2023 às 14:48

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

05 abr 2023 às 14:48
Grande Vitória amanheceu nesta quarta-feira (5) com o tempo nublado, chuva fina e temperaturas mais amenas. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a previsão prossegue com chuvas rápidas em alguns momentos por toda a metade Sul capixaba, inclusive na região Metropolitana e na região Nordeste.
Tempo fechado na Grande Vitória. Previsão de chuva no ES
O dia amanheceu com o tempo fechado e chuva fina em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Nas demais áreas do Estado, variação de nuvens e chuva rápida em pontos isolados. A intensidade do vento diminui pelo trecho do litoral capixaba.

Quinta

Ainda de acordo com o Incaper, na quinta-feira (6), véspera do feriado prolongado, a umidade trazida pelos ventos costeiros provoca chuva rápida em alguns momentos do dia por toda a metade da região Sul, na Grande Vitória e na região Nordeste, com possibilidade de pancadas de chuva com trovoadas à tarde nas proximidades do Caparaó.
Não há previsão de chuva nas demais áreas do Estado.
Na sexta-feira (7) e sábado (8), previsão de chuva rápida na madrugada e manhã no trecho entre a Grande Vitória e a região Nordeste, com tendência de tempo aberto em alguns horários.
Tempo muda e feriadão de Páscoa tem previsão de chuva e menos calor no ES

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A partir da tarde, possibilidade de pancadas de chuva com trovoadas em trechos das regiões Sul e Serrana. Não há expectativa de chuva nas demais áreas.
Ainda no sábado (8), o vento sopra com moderada intensidade no trecho litorâneo, com possibilidade de rajadas intensas em alguns momentos no litoral sul.
Já no domingo (9) de Páscoa, o tempo fica aberto até o fim da manhã no Espírito Santo. A partir da tarde, áreas de instabilidade associadas ao calor e a presença de umidade provocam pancadas de chuvas com trovoadas na região Sul e parte das regiões Serrana e Noroeste.
As trovoadas avançam a partir do fim da tarde pela Grande Vitória, região Noroeste e trechos das regiões Norte e Serrana. As nuvens aumentam no período da noite nas demais áreas do Estado.

Chuvas na região Sudeste do Brasil

Todos os estados da região Sudeste do Brasil terão pancadas de chuva durante o feriado prolongado da Páscoa, segundo o Climatempo. A presença de ar quente e úmido forma as nuvens de chuva no Sudeste, mas em geral durante a tarde.

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