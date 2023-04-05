O dia amanheceu com o tempo fechado e chuva fina em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Nas demais áreas do Estado, variação de nuvens e chuva rápida em pontos isolados. A intensidade do vento diminui pelo trecho do litoral capixaba.

Quinta

Ainda de acordo com o Incaper, na quinta-feira (6), véspera do feriado prolongado, a umidade trazida pelos ventos costeiros provoca chuva rápida em alguns momentos do dia por toda a metade da região Sul, na Grande Vitória e na região Nordeste, com possibilidade de pancadas de chuva com trovoadas à tarde nas proximidades do Caparaó.

Não há previsão de chuva nas demais áreas do Estado.

Na sexta-feira (7) e sábado (8), previsão de chuva rápida na madrugada e manhã no trecho entre a Grande Vitória e a região Nordeste, com tendência de tempo aberto em alguns horários.

Your browser does not support the audio element. Tempo muda e feriadão de Páscoa tem previsão de chuva e menos calor no ES

A partir da tarde, possibilidade de pancadas de chuva com trovoadas em trechos das regiões Sul e Serrana. Não há expectativa de chuva nas demais áreas.

Ainda no sábado (8), o vento sopra com moderada intensidade no trecho litorâneo, com possibilidade de rajadas intensas em alguns momentos no litoral sul.

Já no domingo (9) de Páscoa, o tempo fica aberto até o fim da manhã no Espírito Santo . A partir da tarde, áreas de instabilidade associadas ao calor e a presença de umidade provocam pancadas de chuvas com trovoadas na região Sul e parte das regiões Serrana e Noroeste.

As trovoadas avançam a partir do fim da tarde pela Grande Vitória, região Noroeste e trechos das regiões Norte e Serrana. As nuvens aumentam no período da noite nas demais áreas do Estado.

Chuvas na região Sudeste do Brasil